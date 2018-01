Mauricio Pochettino: "Tenemos que mostrar respeto por el rival"

Mauricio Pochettino atento en el entrenamiento. Foto: Tottenham Hotspur

Luego de lo que fue una semana cansadora con dos partidos en el medio por jornada Premier League, el Tottenham hará su presentación en la FA Cup cuando le toque recibir en Wembley al Wimbledon que, actualmente, se encuentra en la League One.

Lo primero que hizo referencia el entrenador argentino es acerca de su rival en esta oportunidad en las oportunidades que te da esta competición que es la más vieja del mundo de poder jugar contra los equipos de todas las categorías, como en este caso al Wimbledon viajar hasta Wembley para enfrentar al Tottenham: "Para mí no es acerca del oponente, sino de la FA Cup, esta competencia mágica. Por supuesto, son de la League One, pero tenemos que mostrar respecto y demostrar que vamos a tomar este partido de una buena manera"

A la hora de hablar sobre los dos encuentros entre semana ante el Swansea el martes, y el jueves frente al West Ham, explicó cuál es la mejor manera de estar en forma para el partido que deberán enfrentar este domingo a partir de las 16:00 horas: "Es cierto que tenemos que descansar jugadores, luego de haber jugado dos partidos en 48 horas. Tenemos que ser inteligentes en la forma en la que elijamos al equipo para este juego".

Después, hizo hincapié que no hay diferencias entre los equipos que militan de la Premier League con los del resto de las categorías ya que el fútbol inglés hoy en día está más parejo: "Lo más importante es mostrar respeto, a la competencia y al oponente. A mí no me importa si es Championship, Premier League o League One, creo que siempre tienes que demostrar respeto a la hora de jugar".

Después, comentó sobre la situación actual del Wimbledon que, más allá que no están en un buen momento, siguen siendo un rival difícil que el Tottenham deberá enfrentar: "Ellos son un equipo que está luchando en el fondo de la League One, pero es difícil relajarse por lo hecho en la última temporada frente al Wycombe, el partido salió 4-3. Ellos van a estar muy motivados por jugar en Wembley, frente a su público y eso será muy difícil porque cuando ves los partidos de League One es un nivel, pero con esa clase de motivación y en la FA Cup, todo puede cambiar".

Por último, Mauricio Pochettino, terminó hablando sobre cómo el Tottenham deberá encarar este encuentro si quiere clasificar a la cuarta ronda de la FA Cup para que no lo suceda lo mismo que en la temporada anterior que fue un pase trabajoso a la semifinal ante Wycombe: "Nosotros tenemos todas las referencias posibles sobre ellos y vamos a tomar este partido con mucho respeto".