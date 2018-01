Guardiola: "Silva es una leyenda del City"

Fuente: Manchester City

El Manchester City se recuperó de un mal primer tiempo y doblegó al Burnley para avanzar de ronda en la FA Cup. Guardiola aplaudió el trabajo de sus jugadores y, en concreto, centró sus declaraciones en Agüero y Silva. Además, destacó el magnífico trabajo de su rival.

El ‘Kun’ Agüero abrió lata para los Citizens y cambió el rumbo de la tarde con dos goles en dos minutos que ponían el encuentro 2-1 a favor de los locales. Al argentino, el técnico catalán dedicó unas palabras. “Tengo que decir que es un honor para mí tener a Sergio bajo mis mandos. Es el tipo de jugador que siempre quiere jugar. A veces está triste si no juega, quiero que esté feliz. La calidad que tiene es impresionante. Tenemos otros futbolistas que pueden anotar, pero es el tipo de jugador que en cuestión de segundos puede marcar dos goles. Si queremos ganar algo, él es clave para nosotros”, apuntó.

En cuanto a los Clarets, Guardiola también quiso ensalzar la brillante que están realizando y el mérito que ello conlleva. “Lo que han hecho en la Premier League hasta ahora es impresionante. Tengo mucho respeto por Sean Dyche y la forma que juega, lo hacen perfecto”. Pese al 0-1 que campeaba al descanso en el Etihad Stadium, los locales no estaban practicando un mal juego, algo que rescató su entrenador. “Incluso en la primera parte, no tuve la sensación que no estuviéramos jugando bien, solo nos faltó materializar las oportunidades.

No obstante, todo dio un giro tras el paso por los vestuarios. “En la segunda parte nos centramos más. No podíamos conceder saques de esquina o tiros libres, son un gran equipo. Tratamos de ganar y así lo hicimos. Los dos primeros tantos fueron brillantes”, señaló.

El riesgo de una derrota para el Manchester City suponía quedarse fuera de un trofeo doméstico al que podrán dedicar más atención con la liga ya resuelta. “Los jugadores sabían que era un partido de eliminación. Es una competición prestigiosa, si no eres fuerte no puedes llegar lejos.

Por último, el entrenador de Santpedor se refirió a la situación del internacional español David Silva y le agradeció su esfuerzo en los últimos días para ayudar al equipo a la par que atendía su problema personal con el nacimiento prematuro de su hijo. “David es una leyenda del club y de lo que ha hecho. Se adapta con sus cualidades físicas y técnicas. Todo el mundo sabe lo que hace. No es fácil ir y volver de España y jugar como lo hizo. Ahora está volviendo a España. Felicidades por su esfuerzo para jugar y para los jugadores que lo hicieron en posiciones que no son las suyas. Los que no son habituales estuvieron genial”, finalizó.