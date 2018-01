Resumen Tottenham 3-0 AFC Wimbledon por FA Cup 2018

Google Plus

Hemos disfrutado de un gran partido. Los esperamos en la próxima transmisión de Vavel.

¡Final del partido! Tottenham convirtió en el segundo tiempo todo lo que falló en el segundo y venció 3-0 a un endeble Wimbledon. Harry Kane sigue siendo el goleador de siempre y marcó dos goles, mientras que Vertonghen liquidó el tanteador.

90' Tiempo cumplido en Wembley.

85' Últimos minutos de un partido que ya está completamente sentenciado para el Tottenham.

80' Hartigan reemplaza a Soares.

79' Nkoudou sustituye al goleador del partido, Harry Kane.

71' ¡Gooool del Tottenham! Vertonghen aumenta la ventaja y ya es goleada en Wembley.

70' McDonald y Forrester reemplazan a Abdou y Barcham.

66' Segunda sustitución en el Tottenham. Dele Alli reemplaza a Sissoko.

65' ¡Gooool del Tottenham! Otra vez Harry Kane aumenta la diferencia a sólo dos minutos del primer gol, cruzando su remate ante la salida de Long.

63' ¡Gooool del Tottenham! Harry Kane, siempre Harry Kane y hasta cuándo Harry Kane. El goleador del 2017 abre el marcador con un impecable remate a la escuadra derecha.

59' Primera sustitución del partido: Son reemplaza a Llorente.

48' Víctor Wanyama es amonestado. El primero del partido.

¡Comienza la segunda mitad!

Tottenham ha generado más ocasiones de gol pero no fue efectivo, en gran parte por la buena defensa que ha plantado el Wimbledon. Por su parte, la visita ha contado también con algunas situaciones a su favor.

¡Final de la primera etapa! Tottenham y Wimbledon igualan 0-0 al terminó de los primeros 45'.

45' Tiempo cumplido en la primera mitad.

35' Nuevo remate de Harry Kane que es parado por Long.

30' Dos llegadas consecutivas del Wimbledon que son paradas por Vorm. No se queda de brazos cruzados el equipo visitante y va en busca de abrir el marcador.

28' Intento de cabeza de Jonathan Meades que se marcha ligeramente desviado. Tuvo su oportunidad el Wimbledon.

26' Remate de Harry Kane, nuevamente desde fuera del área.

25' Los minutos pasan y Tottenham no puede quebrar la resistencia del Wimbledon, que ahora se coloca en posición defensiva ante los constantes embates de los 'Spurs'.

18' Remate de Erik Lamela que es detenido por el guardameta. El Tottenham tiene que apelar a intentos lejanos para superar el bloque defensivo bien plantado por el Wimbledon.

12' Fuera de juego de Harry Kane, tras un pase en profundidad de Erik Lamela.

10' Remate de Harry Kane que es rechazado.

5' Intento de Wanyama que se marcha muy desviado.

4' Otro fuera de juego para el Wimbledon, que intenta jugar a las espaldas de la defensa del Tottenham.

1' ¡Fuera de juego! Jonathan Meades intentaba un pase en profundidad pero Taylor se encontraba en fuera de juego.

¡Comienza el partido!

Mauricio Pochettino sorprende y contra todos los pronósticos alinea a Harry Kane desde el inicio. Ataque muy potente el que tendrá Tottenham con Kane y Llorente.

Alineaciones confirmadas

Tottenham: Vorm; Trippier, Foyth, Vertonghen, Walker; Sissoko, Wanyama, Dembele, Lamela; Kane y Llorente.

Wimbledon: Long; Fuller, Yussuf, Charles, Meades; Francomb, Soares, Abdou, Trotter, Barcham; Taylor.

Toda la información del encuentro con la Previa Tottenham - AFC Wimbledon: por un lugar en la cuarta ronda

Wembley Stadium > El nuevo Wembley es la casa por excelencia del fútbol inglés. Con capacidad para 93.000 espectadores, acostumbra a recibir todas las definiciones de los máximos torneos de Inglaterra.

Por parte del Wimbledon, Barry Fuller, Jon Meades y Cody McDonald podrán volver a formar parte de once inicial tras sus respectivas lesiones.

Se espera que Harry Kane, máximo goleador del 2017, descanse en este partido tras algunas dolencias físicas en las últimas semanas. En su lugar ingresaría Fernando Llorente, quien ya marcó ante Swansea City. Otros que se tomarían un respiro son Christian Eriksen y Jan Vertonghen.

Mauricio Pochettino > El entrenador argentino reconoció que su equipo irá a jugar este partido con mucho respeto: "Ellos van a estar muy motivados por jugar en Wembley y ese tipo de motivación es muy difícil de vencer. Vamos a tomar este partido con mucho respeto".

Estos dos equipos jamás se enfrentaron, pero Tottenham tiene muy buenos antecedentes ante equipos de categorías inferiores, ya que no cae en esas condiciones desde 1975.

Wimbledon viene de vencer por 2-0 al Southend United en su último partido, perteneciente a la League One.

Wimbledon > No son buenos los augurios para el Wimbledon, ya que marchan en la 21ª posición de la League One, es decir, son el último equipo en ingresar a la zona de descenso. Sólo un punto los separa del Oldham Athletic, club que está fuera de ese límite, pero el andar irregular del Wimbledon no ilusiona a sus fanáticos.

En su último partido, el Tottenham igualó 1-1 ante West Ham, en Wembley, luego de vencer al Swansea dos días antes. La seguidilla de encuentros está siendo muy dura para el equipo de Pochettino y la rotación para este encuentro parece inminente.

Tottenham > El equipo de Mauricio Pochettino debuta en la presente edición de la FA Cup, mientras espera por los octavos de final de la UEFA Champions League ante Juventus. En la Premier League, el Tottenham marcha en el quinto lugar de la tabla de posiciones.

¡Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión del partido Tottenham vs Wimbledon en vivo, perteneciente a la 3ª fase de la FA CUP. El encuentro tendrá lugar en el Estadio Wembley a partir de las 16 horas.