Wenger: "Apenas hay diferencia entre quienes juegan la Premier League y la Europa League"

Wenger compareció ante los medios de manera previa al encuentro del Arsenal contra el Nottingham Forest | Foto: Arsenal

Tras su empate en la última jornada de la Premier League contra el Chelsea, el Arsenal debutará en esta edición de la FA Cup con el objetivo de revalidar el título que logró la pasada temporada. Su primer rival para ello será el Nottingham Forest, equipo de la Segunda División inglesa que también llega a este encuentro tras un empate en su último partido contra el Leeds United.

Arsène Wenger compareció en rueda de prensa de manera previa al encuentro que enfrentará a su equipo contra el Nottingham Forest. El técnico de los Gunners ​confirmó ante los medios de comunicación que rotará con el fin de dar minutos a los jugadores menos habituales y de dar descanso a los que más han jugado hasta la fecha. Además considera que “apenas hay diferencia entre los futbolistas que más han jugado en la Premier League y los que han disputado la Europa League.” Sin embargo, al mismo tiempo reconoce que “es cierto que algunos de ellos quieren jugar más también”.

Una de las posibilidades es la de alinear a Maitland-Niles de inicio en el centro del campo: “Es su posición preferida, pero en estos momentos tenemos a Kolasinac y Monreal lesionados y no tenemos demasiadas opciones en la banda izquierda a no ser que juegue otro futbolista en el lugar de Josh Da Silva. No he tomado la decisión todavía”, reconoció el entrenador del Arsenal en rueda de prensa.

Por último, Wenger ha destacado en rueda de prensa el compromiso y la actitud de sus jugadores, aunque a pesar de ello ha reconocido que tenía que reflexionar sobre a quienes alinear sobre el terreno de juego: “Aprecio su contribución y les valoro como futbolistas, pero tengo que tomar decisiones. Este es el tipo de problemas a los que todos los entrenadores tenemos que hacer frente”, concluyó el técnico de los Gunners.