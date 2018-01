Resumen 3ª ronda FA Cup: no todo pasa por los equipos de Premier

Google Plus

Foto: LFC.

No es de extrañar que cuando se disputan las copas inglesas todos los focos estén colocados apuntando a los equipos de Premier League. Sin embargo, cuando de FA Cup se trata, los equipos de las categorías inferiores toman relevancia, ya que la competencia de clubes más añeja del mundo les da la posibilidad de soñar con grandes hazañas.

Pero cuando hablamos de equipos de divisiones menores esto no quiere decir que no traigan consigo grandes nombres o choques de alto vuelo. Este es el caso del derbi de Tees–Wear entre Middlesbrogh y Sunderland, uno de los partidos que más miradas tuvo durante esta tercera ronda y que dejó la victoria de los dirigidos por Tony Pulis ante los Black Cats de Chris Coleman, que no logran salir de una racha muy negativa que los coloca en el fondo de la tabla en el Championship.

Leeds no hizo pie en Rodney Parade

Una de la mayores sorpresas de la tercera ronda de FA Cup se dio en Rodney Parade, donde el histórico Leeds United cayó sorpresivamente ante el Newport County, equipo de la League Two. A pesar de que todo comenzó más que bien para los Whites, que se pudieron adelante con un tempranero gol de Gaetano Berardi antes de los diez minutos de juego, el conjunto dirigido por Michael Flynn no se dio por vencido.

El gol en propia puerta de Conor Shaughnessy a falta de quince minutos para el pitido final le dio vida y esperanza a los Exiles. Cuando el reloj marcaba 89' minutos apareció Shawn McCoulsky, quien había ingresado desde el banquillo, para marcar el 2-1 y desatar la locura de todo Rodney Parade.

Newport County 2-1 Leeds United

Goles: 0-1, Berardi(9'). 1-1, Shaughnessy e/c(76'). 2-1 McCoulsky(89').

Los Exiles dieron la sorpresa y se cargaron a Leeds | Foto: Newport County.

Millwall y una remontada a puro gol

Los Lions recibieron a Barnsley en The Den y, luego de comenzar en desventaja por un tempranero gol de Potts, el conjunto de Neil Harris reaccionó de la mejor manera y terminó goleando a los Tykes. O'Brien fue el encargado de igualar el marcador en la primera mitad y Ben Thompson, a pocos minutos de comenzado la segunda etapa, adelantó al local.

Sin embargo, la expulsión de Joe Williams sobre el minuto 52' fue lo que terminó de marcar la diferencia entre el equipo de Paul Heckingbottom y Millwall, ya que hasta entonces el encuentro era muy igualado. Los Lions no tardaron en aprovechar el hombre de más O'Brien y Onyedinma colocaron el 4-1 final que les dio el boleto a la cuarta ronda.

Millwall 4-1 Barnsley

Goles: 0-1, Potts(11'). 1-1, O'Brien(35'). 2-1, Thompson(47'). 3-1, O'Brien (56'). 4-1, Onyedinma(61').

Los Lions avanzaron a la 4ta ronda | Foto: Millwall.

Peterborough sorprendió a todo Villa Park

Aston Villa tuvo un gran comienzo ante los Posh y antes de los diez minutos de partido ya se imponía gracias al gol de Keinan Davis. Sin embargo, y a pesar de pasar todo el encuentro arriba en el marcador, el conjunto de Steve Bruce no aguantó al embestida de Petersborough y terminó sufriendo una dura derrota ante el equipo que milita en la League One.

Los encargados de llevar a los Posh a la cuarta ronda fueron el delantero Jack Marriott y el defensor Ryan Tafazolli, quienes en poco más de quince minutos pusieron el 3-1 y sorprendieron a todo Villa Park. Marriott, quien marcó por duplicado, es alcanzó su tanto numero 23 en la temporada y solo Harry Kane, con 24 goles, lo supera en la lista de ingleses con más festejos en las competencias de suelo inglés.

Aston Villa 1-3 Petersborough United

Goles: 1-0, Davis(8'). 1-1, Marriott(75'). 1-2, Tafazolli(83'), 1-3, Marriott (93').

Los Posh sorprendieron a los Villans | Foto: Peterborough United.

Birmingham festejó en St. Andrew's

El conjunto de Steve Cotteril recibió a Burton Albion ante la presencia de un poco más de 7.500 espectadores. Los Blues se impusieron por la mínima gracias al gol del atacante Sam Gallagher a los once minutos del complemento y sacaron su boleto a la cuarta ronda.

Sin embargo, los Brewers de Nigel Clough merecieron mejor destino, ya que a lo largo de todo el partido se mostraron en mejor forma que Birmingham, generaron varias oportunidades de gol e hicieron del portero David Stockdale una de las figuras del partido.

Birmingham 1-0 Burton Albion

Goles: 1-0, Gallagher (56').

Los Brewers merecieron mejor suerte ante los Blues | Foto: Burton Albion.

Los Tigers rugieron en Ewood Park

Hull City viajó a Ewood Park para enfrentar a Blackburn Rovers, que actualmente se encuentra jugando en la League One. En un encuentro en donde la victoria pudo caer para ambos equipos -incluso un replay no habría caído mal- la única diferencia la marcó el solitario gol de Ola Aina cuando el reloj se acercaba a los 60 minutos del complemento.

La victoria del conjunto de Nigel Adkins, que colocó a los Tigers en la cuarta ronda, cortó la racha de 18 partidos que arrastraba el equipo de Tony Mowbray sin conocer la derrota, lo que en parte había ayudados a que los Rovers se colocaran en la tercera ubicación en la League One.

Blackburn Rovers 0-1 Hull City

Goles: 0-1, Aina (58').

Aina marcó de cabeza el único tanto del partido | Foto: Hull City.

MK Dons se cargó a QPR en Loftus Road

Queens Park Rangers contó con la visita del Milton Keynes Dons, club que milita en la League One, y para sorpresa de muchos recibió un duro golpe al quedar eliminado en un encuentro en donde los dirigidos por Ian Holloway no mostraron su mejor cara futbolística.

El tanto de Ousseynou Cissé, quien aprovechó un error defensivo por parte de Josh Scowen, a falta de treinta minutos para el final del encuentro bastó para darle el boleto a la cuarta ronda al MK Dons y dejar un gusto amargo el conjunto de Loftus Road.

Queens Park Rangers 0-1 MK Dons

Goles: 0-1, Cissé (60').

Cissé festeja su gol con sus compañeros | Foto: MK Dons.

Lluvia de goles para los Lilywhites

El Wycombe Wanderers, equipo que actualmente milita en la League Two, recibió en el Adams Park al Preston North End. El equipo dirigido por Alex Neil no dudo un segundo en aprovechar la diferencia de dos categorías entre los equipos y desde el minuto dos de juego ya comenzó a demostrar la superioridad.

Josh Harrop abrió el marcador de manera temprana y Alan Browne se encargó de estirar la diferencia a dos. Los Chairboys de Gareth Ainsworth marcaron el descuento antes del descanso de la mano de Luke O'Nien, sin embargo, en la segunda etapa Daryl Horgan, acompañado nuevamente de Browne -de penalti- y Harrop, se encargaron de llevar la clasificación para el lado de los Lilywhites.

Wycombe Wanderers 1-5 Preston North End

Goles: 0-1, Harrop(2'). 0-2, Browne(38'). 1-2, O'Nien(45'+1). 1-3, Horgan(50'). 1-4, Browne(78'). 1-5 Harrop(85').

Los Lilywhites asaltaron el Adams | Foto: Preston North End.

Rochdale asaltó The Keepmoat y Sheffield hizo lo suyo en Portman Road

The Keepmoat Stadium fue el escenario para el choque entre dos equipos de League One, el Doncaster Rovers y el Rochdale. El conjunto de Darren Ferguson no pudo aprovechar la localía ante los dirigidos por Keith Hill, y el solitario gol de Calvin Andrew le dio el pasaje a la cuarta ronda a los Dale.

Doncaster Rovers 0-1 Rochdale

Goles: 0-1, Andrew (18').

Mientras que Portman Road recibió el choque entre dos conjuntos que militan en el Championship, el Ipswich Town y el Sheffield United. Al igual que en The Keepmoat, el equipo local comandado por Mick McCarthy no sacó ventaja de estar en casa y los Blades de Chris Wilder avanzaron a la siguiente fase gracias al tanto de Nathan Thomas.

Ipswich Town 0-1 Sheffield United

Goles: 0-1 Nathan Thomas (25').

Los Blades festejaron de visitante | Foto: Sheffield United.

Notts County se cargó a Brentford y Yeovil Town festejó ante Bradford

Dos de las sorpresas de la tercera ronda llegaron de la mano de dos equipos de League Two. Uno de ellos fue el Notts County, quien salió de Griffin Park con una victoria por la mínima gracias al tanto de Jon Stead, dejando a fuera al Brentford, actual club de Championship.

Brentford 1-0 Notts County

Goles: 0-1, Stead (65').

El otro fue el Yeovil Town, quien a diferencia de los Magpies, se hicieron del triunfo como locales ante un equipo de League One, el Bradford. Los goles de Marcus Barnes y Jordan Green llegaron en el complemento, permitiendo que el equipo que hace las veces de local en Huish Park se hiciera con el pase a la cuarta ronda.

Yeovil Town 2-0 Bradford City

Goles: 1-0, Barnes (61'). 2-0, Green (76').

Jon Stead festeja el tanto de la victoria de los Magpies | Foto: Notts County.

Bendito replay

De los partidos que involucraron a equipos de menor renombre, solo tres terminaron en igualdades -todos ellos sin goles- y deberán jugar el tan famoso 'replay' para definir los pases a la cuarta ronda de FA Cup. Cardiff City empató ante Mansfield Town en el Cardiff City Stadium, al igual que Stevenage - Reading en el Lamex Stadium y Carlisle United - Sheffield Wednesday en Brunton Park.