Hodgson, sobre el Brighton: "Sería un partido bueno para ganar"

Hodgson dirige el entrenamiento previo al partido | FOTO: Crystal Palace

Roy Hodgson, entrenador del Crystal Palace, ha comparecido ante los medios en la previa del encuentro que los Eagles disputarán ante el Brighton & Hove Albion de Chris Hughton. Estos vienen de vencer en su último encuentro de la Premier League, por 1-2 ante el Southampton. Por otra parte, los pupilos de Hodgson ya se enfrentaron a los Seagulls esta campaña, culminando el encuentro con un empate sin goles en el campo del Brighton.

Tan solo una derrota en diez partidos

El Crystal Palace, tras un muy mal inicio de temporada, cambió por completo su dinámica, y buena culpa de ello tiene Hodgson. "Extrañamente, no estaba todo tan mal cuando llegué, por lo que no ha sido el tipo de cambio en el espíritu que la gente podía estar esperando desde fuera, incluso al principio no vi un sensación de depresión cuando llegué", fueron las palabras del ex seleccionador inglés sobre el estado de ánimo por el que pasaban los Eagles.

Según el técnico del cuadro londinense "la gente creía y esperaba que nuestra suerte cambiaría pero ha sido genial en estos once partidos o así ver que la esperanza estaba justificada". Ahora, tras haber perdido solo un partido de los últimos diez, este cree que "los jugadores han obtenido su recompensa por el duro trabajo que han realizado y el mayor placer ha sido que han continuad mostrándolo".

¿Llevará a cabo rotaciones Hodgson?

Hodgson también fue preguntando por el partido ante el Brighton, correspondiente a la competición copera: "es una competición importante, muchos de nosotros nos hemos criado a lo largo de los años con recuerdos de grandes momentos de la FA Cup".

El míster inglés dijo que "en el pasado los jugadores no habrían descansado para un partido de copa, pero hoy en día la Premier League es tan importante que nadie quiere lesionarse". Además este añadió que en los equipos con grandes plantillas usan a algunos de los jugadores que no tienen tantas oportunidades para jugar.

En relación a la posibilidad de aquella rotaciones en el once del Crystal Palace, sus palabras fueron: "es un ejercicio de equilibrio para aquellos que, como nosotros, estamos preocupados por nuestra posición en la liga". En cambio, tal y como dio a entender Hodgson a la hora de concluir su comparecencia, "el enfrentamiento ante el Brighton sería un partido bueno para ganar y continuar en esta competición".