Hughton: "Tendremos que sacar lo mejor de nuestro equipo"

Hughton está satisfecho con su equipo. Foto: Brighton

Gran partido se espera en el Amex Stadium entre el Brighton Hove & Albion y el Crystal Palace por un cupo a la 4ta ronda de la FA Cup. El técnico Chris Hughton buscará el equilibrio justo en su equipo para pasar a la siguiente fase.

Hughton se refirió a su contendiente como un rival competitivo y que saldrían con todo a por la clasificación: “Jugaremos contra un equipo de la Premier League en un partido de la FA Cup, tendremos que sacar lo mejor de nuestro equipo”.

El DT de los Seagulls se mostró satisfecho por no tener ninguna baja para el lunes contra The Eagles: “No tenemos nuevas preocupaciones con respecto a las lesiones, porque hemos pasado por un buen período en el que los jugadores están disponibles para nosotros, obviamente, esperamos que continúe”.

Hughton habló de cómo saldrá su equipo y de las oportunidades que dará: “La mayoría de ellos han figurado en el primer equipo y vamos a sacar un equipo que creemos que puede ganar el juego, porque sabemos lo que el partido significa para los seguidores y es uno que queremos ganar”. Se esperará que el ex mánager del Tottenham le dé la oportunidad a Goldson, Kayal y Skalak.

Todo lo contrario al Crystal Palace que tienen de baja a Dann, Puncheon, Loftus-Cheek, Ward y Sakho. Roy Hodgson, DT de Las Aguilas probablemente salga con un equipo debilitado, pero según él no por eso será menos fuerte.

Las Seagulls van en el puesto 12 de la Premier League, vienen de empatar contra el Bournemouth y con este resultado ya van 11 partidos sin ganar para el Albion en Premier. Mientras tanto el Crystal Palace viene de empatar contra el Manchester City por la liga inglesa. The Eagles en la tabla están 2 puestos atrás del Brighton.