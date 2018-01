Gary Brazil: "Ha sido un día fantástico para este club"

Google Plus

Gary Brazil anima a sus jugadores desde la banda | FOTO: Nottingham Forest

Gary Brazil, entrenador del Nottingham Forest, compareció ante los medios al término del encuentro que sus pupilos disputaron ante el Arsenal de Arsene Wenger. Los Reds se impusieron al cuadro londinense, vigente campeón del torneo (además de ganador en tres de las últimas cuatro ocasiones), en la tercera ronda de la FA Cup. Brazil mostró en rueda de prensa su alegría tras haber derrotado a un gigante de la Premier League, un hecho histórico para el Forest. Los Gunners no caían en esta ronda desde hacía 22 años.

A cuarta ronda

"Ha sido un día fantástico para este club", afirmó Brazil nada más empezar la rueda de prensa. Este dijo que podía "parecer un poco imparcial pero creo que ha sido una victoria merecida. Ha habido grandes actuaciones de los jugadores esta tarde y siempre me sentí cómodo con que lo lograríamos y ganaríamos el partido, y así fue".

El técnico del Nottingham Forest tuvo muy claro desde un principio cómo debía jugar su equipo: "Habría sido una tontería jugar el tipo de partido que el Arsenal quería para nosotros, por lo que tuvimos que ir hacia delante y situarnos entre ellos. No quisimos darles espacio, tiempo con el balón o permitirles que dictaran el partido". El míster inglés añadió que los "primeros diez minutos mostraron nuestras intenciones y realmente conseguimos imponer el ritmo de partido".

Otra de las claves para lograr el pase a la siguiente ronda fueron las grandes actuaciones de sus futbolistas. "Creo que nuestros jugadores más veteranos, como Eric, Mance, Armand y Vaughany, lideraron el partido de hoy y los jugadores más jóvenes siguieron su juego. Nos dieron una base sobre la que iry construir y nos permitieron tener un gran rendimiento contra un equipo muy bueno", dijo Brazil al respecto.

'Man of the Match'

Además, uno de sus futbolistas fue galardonado al término del encuentro con el 'Man of the Match'. Para Brazil "es muy difícil jugar contra un futbolista como Ben Brereton cuando está en ese estado de forma". Sin embargo, no le sorprende este lo hiciera tan bien: "sabemos exactamente de lo que es capaz y cada uno en la academia es consciente de que por el medio es su mejor posición. Tuvo la oportunidad por la lesión de Darly y la está aprovechando".

Por último, Gary fue preguntando acerca del penalti y del pase a la siguiente ronda. "Creo que el árbitro tomó decisiones acertadas esta tarde. El penalti de Kieran fue un lanzamiento bien ejecutado y logró el 4-2. Ahora pasamos a la cuarta ronda y veremos contra quien nos toca", fueron las últimas declaraciones del técnico.