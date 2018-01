Wenger: “Puedo entender que la alineación sea criticada, pero también es una excusa fácil”

Google Plus

Arsène Wenger durante el partido de FA Cup | Fotografía: Arsenal

Momento crítico el del Arsenal. Si bien el equipo no termina de arrancar en la Premier League, donde está muy lejos de puestos de UEFA Champions League, ahora se le acumulan los problemas tras caer eliminado en la primera ronda que disputa ante el Nottingham Forest. Los Gunners perdieron de forma sonrojante por 4-2 y muchos son los que centran su mirada en un Wenger sancionado que vio el encuentro desde la grada. El francés introdujo numerosos cambios que, sin embargo, no dejan de ser la línea que viene siguiendo en competiciones alternativas a la liga inglesa. Lo ha hecho en la fase de grupos de la UEFA Europa League, en la Carabao Cup, donde está en semifinales, y lo repitió en una FA Cup en la que no podrán mantener el título tras conseguirlo el pasado curso.

"Teníamos ocho o nueve jugadores internacionales que tienen experiencia"

Tras el encuentro, este fue el tema principal. Por su parte, el alsaciano recordó su política de rotaciones tras un mes duro de competición en el fútbol inglés: “Tuvimos un horario muy complicado en el último partido y muchos jugadores estaban al límite. Además, volvemos a jugar este miércoles. Era casi imposible no hacer cambios”. Por otro lado, aprovecha para mandar un recado a los jugadores en los que depositó la confianza para estar una ronda más en el torneo copero: “Puedo entender que la alineación sea criticada, pero también es una excusa fácil, porque teníamos ocho o nueve jugadores internacionales que tienen experiencia. Incluso con un equipo de Championsip, hemos jugado con todo el respeto y esa es la excusa equivocada”.

Reconociendo, además, que “duele mucho” caer eliminado de la FA Cup, prefiere no centrarse en valoraciones individuales y dirige su crítica a todo el equipo: “No me gusta hacer valoraciones individuales porque es muy decepcionante haber perdido el partido de hoy. Hay días en los que tienes que decir que el Nottingham Forest fue mejor que nosotros. Desafortunadamente, hoy ha sido el caso”. Consciente de que su equipo no estuvo bien “ni en la parte ofensiva, ni en la defensiva, ni en el medio”, Wenger aprovecha para felicitar al equipo de City Ground: “En general, hay que felicitar al Nottingham Forest por su gran desempeño. Fueron más atrevidos, ganaron desafíos decisivos, siempre fueron peligrosos en ataque y diría que han merecido ganar hoy. Es tan simple como eso”.

El otro foco de la comparecencia estaba en saber qué pensaba el técnico del conjunto londinense de su sanción de tres partidos impuesta por la FA tras sus críticas hacia los árbitros después del empate ante el West Bromwich Albion. Sin querer entrar en declaraciones que pudieran agravar aún más su multa, Wenger sí aclaró que odia ser el centro de atención al estar en la grada y admitió entender los cánticos de burla hacia su equipo: “Odio que me miren en la grada. Los aficionados cantan juntos. Eso es parte del fútbol inglés, pero individualmente, los que te encuentras en la grada, son agradables siempre”.

"¿Sobre si vamos a hacer algo? Sí, lo haremos"

Finalmente, la única noticia que se pudo sacar de las declaraciones post partido del técnico Gunner tienen que ver con el mercado de fichajes. Con un interés creciente en Jonny Evans, Wenger no quiere dar su opinión sobre lo que supondría esta transferencia aunque sí deja la puerta abierta a posibles incorporaciones: “No voy a dar ninguna noticia sobre transferencias porque no estamos cerca de firmar a nadie. Sí hemos conseguido traer a un joven griego que está entrenando muy bien, pero, aparte de eso, no hemos hecho nada. ¿Sobre si vamos a hacer algo? Sí, lo haremos”. Así pues, habrá que esperar posibles fichajes de entrada a un Arsenal que ya piensa en su compromiso ante el Chelsea de Carabao Cup del próximo miércoles.