Mertesacker: “No creo que nadie haya justificado su alineación hoy”

Mertesacker tras el partido | Fotografía: Arsenal

Ejerciendo de capitán en uno de los momentos más duros del Arsenal, Per Mertesacker dio la cara tras la eliminación copera ante el Nottingham Forest por 4-2. El alemán, que se retirará a final de temporada, disputó su último partido en una FA Cup en la que su equipo aparecía como uno de los favoritos tras ser el último vencedor. Sin embargo, la historia cuenta poco o nada cuando el rendimiento no acompaña y los Gunners quedan fuera de forma sorprendente. Dando un toque de atención al vestuario, el central está convencido de que ninguno mereció ser alineado por un Wenger que introdujo numerosos cambios para dar descanso a los más habituales: “El entrenador ha hecho muchos cambios, dando confianza a jugadores que no han jugado mucho recientemente y no creo que nadie haya justificado su alineación hoy”.

“En la segunda parte sí tuvimos algo más de espíritu, pero en los duelos se pudo ver cómo nos superaban”

Por otro lado, está convencido de que el equipo “no fue preciso en la primera parte” algo que les llevó a no crear las suficientes ocasiones como para ponerse por delante en el marcador de City Ground. En cuanto a la segunda, cita la falta de compromiso e intensidad como claves en el mal partido de su equipo: “En la segunda parte sí tuvimos algo más de espíritu, pero en los duelos se pudo ver cómo nos superaban”.

Otro de los grandes focos de atención estuvo en el segundo penalti que transformó el Nottingham Forest. Dowell se resbala antes de patear un balón que sale rebotado de su propia pierna provocando un doble toque. Eso supondría que la pena máxima quedaría invalidada y el Arsenal dispusiera de una falta a favor. Lo que protestaron los jugadores sobre el terreno de juego también fue tratado por Mertesacker en sus declaraciones: “Fue un contacto doble. Hubiera sido falta para nosotros. Se pudo ver claramente, pero el árbitro no escuchó. Obviamente habló con el linier, pero no vieron el incidente”.

Finalmente, el alemán muestra su desazón por haber caído eliminados de una competición muy importante para el Arsenal: “Quedan otras competiciones, pero queríamos la FA Cup. Teníamos que defenderlo pero no lo demostramos. Esta ronda es siempre la más difícil. Te enfrentas a un equipo de Championship y tienes que estar listo, pero en la mayor parte del partido no lo estuvimos”. Así pues, con la Premier League prácticamente imposible, el Arsenal se centrará en obtener puestos de UEFA Champions League y realizar el mejor desempeño posible tanto en Carabao Cup como en la UEFA Europa League.