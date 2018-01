Previa Manchester City - Bristol City: diferencia engañosa

Google Plus

La Carabao Cup entra en su fase más decisiva con unas semifinales, a priori, muy desiguales. Mientras por un lado el Chelsea batallará con el Arsenal, el Manchester City hará lo propio con el sorprendente Bristol City de segunda división. Los de Pep Guardiola buscarán alcanzar una nueva final y lograr así el primer trofeo en la era del catalán al frente de los Citizens. Por su parte, sin nada que perder, los Robins buscarán la mayor de las machadas tras eliminar ronda tras ronda a equipos de la Premier League.

La gloria espera

El Manchester City está a 180 minutos de volver a levantar una copa, algo que ilusiona a sus aficionados, que finalizaron la temporada pasada con la vitrina vacía. No sin sufrimiento, los Sky Blues eliminaron al West Bromwich Albion en The Hawthorns con doblete de Leroy Sané, quien anotó el gol definitivo a falta de un cuarto de hora para el final. Un mes más tarde, el líder del Championship, el Wolverhampton, puso en aprietos a los de Pep en el Etihad Stadium, donde se alcanzaron los penaltis y vencieron los locales por 4-1. Tan dramático o más fueron los cuartos de final contra el Leicester, cuando con un gol de Vardy en el 97, los Foxes forzaron una prórroga que derivó en una tanda de penaltis que, de nuevo, vencería el City (3-4).

Por su parte, el Bristol City, actualmente en puestos de playoffs en segunda división, ha tenido una brillante participación hasta el momento. El 8 de agosto ya comenzaba su andadura frente al Plymouth, a quien derrotó cómodamente por 5-0. Llegaron las sorpresas a partir de segunda ronda, cuando eliminaron al Watford en Vicarage Road por 2-3. Tampoco sería capaz el Stoke City, quien se despidió del torneo tras encajar un 2-0 ante los pupilos de Lee Johnson. En cuarta ronda, el rival fueron los londinenses del Crystal Palace, quienes se llevaron un severo correctivo en Ashton Gate (4-1). No obstante, hace escasas tres semanas, parte de la ciudad de Bristol vivió un momento histórico que quedará grabado en las retinas de muchos aficionados durante un largo periodo de tiempo. Korey Smith anotaba en el minuto 93 el gol que otorgaba a su equipo el pase a las semifinales y apeaba de las mismas al Manchester United.

Antecedentes

Los duelos entre estos dos equipos son escasos, apenas se han enfrentado en 23 ocasiones aunque, por increíble que parezca a día de hoy, el balance favorece al Bristol City, que ha ganado en diez partidos, por siete del City y seis empates. El primer encuentro data del 15 de noviembre de 1902, cuando los Robins ganaron por 3-2 en un choque de la League Division Two. No obstante, la victoria más abultada corresponde a los Citizens con un 5-1 hace 110 años. Además, el último encuentro entre ambos también fue en competición copera y terminó con triunfo visitante para el City (1-2).

“Creo en todos mis jugadores”

Ante la posible llegada de Alexis Sánchez al Manchester City, Guardiola ha defendido a todos sus jugadores, tanto aquellos que disfrutan de menos minutos como los que han sufrido lesiones durante esta temporada. “Estoy muy contento porque aquellos menos habituales pueden jugar y hacerlo muy bien”, señaló el catalán. Además, el técnico aprovechó para su opinión acerca de Leroy Sané, sobre quién apuntó que tiene un “gran talento” a la vez que “muchos fallos”.

“La concentración va a ser clave”

Lee Johnson ha confesado en la previa del encuentro el orgullo que siente al dirigir a un equipo que ya ha hecho historia en la Carabao Cup y que, consecuencia de ello, estará arropado por más de 7.000 hinchas desplazados desde el suroeste de Inglaterra. “Confío en la calidad de mis jugadores. Tenemos que repetir algunas cosas que hicimos contra el Manchester United”, apuntó el entrenador.

Árbitro

El colegiado designado para este encuentro es Anthony Taylor, de 39 años y consolidado como árbitro internacional. Ha dirigido tres partidos de Champions League durante esta temporada, así como choques en la Premier League, Championship o FA Cup. Los Citizens han coincidido en dos ocasiones con Taylor en esta misma campaña. Las dos fuera de casa y con goleadas, 0-6 al Watford y 0-4 al Swansea, además de ninguna tarjeta en contra. El Bristol City también lo conoce, aunque desde ya ha pasado tiempo. El último partido que arbitró a los Robins fue el 21 de septiembre de 2013, con resultado adverso para ellos, 3-2 frente al Swindon en la League One (tercera división).

Convocatoria

En la rueda de prensa previa, Pep Guardiola admitió que realizará varios cambios en la alineación aunque no será el mismo número que en Leicester, cuando el City se vio obligado a llegar a la tanda de penaltis. Claudio Bravo, pese a la fría relación que mantiene con el técnico, volverá a la portería mientras que Danilo, Gundogan y Zinchenko también podrían formar parte del once. Eliaquim Mangala, Yaya Touré, Bernardo Silva y Sergio Agüero serán duda hasta el último momento. De Bruyne no entrará en la convocatoria y descasará para el enfrentamiento del fin de semana en Anfield ante el Liverpool tras su reciente lesión.

Korey Smith, el héroe de los cuartos de final contra el Manchester United, salió lesionado en el descanso del partido frente al Watford por la FA Cup aunque se espera que pueda ser de la partida. Por su parte, Bailey Wright, Nathan Baker, Joe Bryan y Bobby Reid también conformarán en el once tras descansar en el último partido. Además, Liam Walsh entrará en la convocatoria por primera vez tras abandonar el Everton.

