Pep Guardiola: "Tenemos que ganar títulos"

Pep Guardiola en el último encuentro ante el Burnley. Foto: Manchester City

Más allá de que el Manchester City de Pep Guardiola arrasó con todos los números y partidos ganados en lo que va de la Premier League, el entrenador sabe que para sellar una buena temporada debe ser con títulos. Uno, solamente tiene que dar dos pasos más para conseguirlo como lo es la Copa de la Liga.

Esta Carabao Cup que tendrá este martes la definición de una de sus semifinales que se jugará entre el conjunto ciudadano y el Bristol City, la revelación de este torneo que dejó afuera en la ronda anterior nada más y nada menos que al poderoso Manchester United.

Por eso, el ex entrenador del Barcelona lo primero que hizo referencia fue a la importancia de ganar y conseguir el pase a la final para sumar una estrella más al palmares de su club: “Una victoria nos ayuda a ganar más. Luego estamos ahí, iríamos a Londres para pelear por el título”.

Después, explicó la importancia de tener un trofeo en la vitrina de un equipo como el Manchester City, para recibirse como un gran club. Esto se debe porque en la historia, no está a la altura de clubes como el Manchester United, uno de sus máximos rivales, y el Liverpool, que en sus distintas épocas conquistaron toda Europa y hasta en nivel Continental en el caso de los que hoy son dirigidos por José Mourinho: “Es importante ganar muchos trofeos. Para ser un gran club como los que enfrentamos, con una historia realmente grande. Si quieres ser como ellos, debes salir campeón”.

Aunque, más allá de eso, no quiere quitarle mérito a lo logrado hasta ahora por sus dirigidos: “Nadie puede quitarnos lo que hemos hecho hasta ahora porque eso es algo que nos pertenece como récords. En un proceso, cuando vives buenos momentos, les digo a mis jugadores: ‘disfrútenlo’. Es tan complicado que puede no volver a suceder”. Y continuó: “Después, por supuesto, para dar un valor real a lo que hemos hecho hasta ahora y lo que vamos a hacer en el futuro es teniendo que ganar títulos. Sino, eso está bien, es bueno, pero no es lo suficiente”

Por otro lado, Guardiola quiso destacar a uno de los jugadores que es fundamental en su esquema y para explicar el buen rendimiento, como lo es Leroy Sané, que volvió a marcar en la victoria el último fin de semana en la FA Cup ante el Burnley: “Es muy importante para nosotros, se lo dije muchas veces. Por los movimientos que hace, como empieza a correr detrás. Pero todavía tiene muchas cosas por mejorar, aunque sea en lo más mínimo, aunque es capaz de enfrentar ese desafío. Tiene un talento especial”