Hughton: “Nuestra prioridad es asegurarnos la permanencia en la Premier League”

Hughton en el banquillo del Brighton | Fotografía: Brighton

Uno de los pocos duelos entre equipos de Premier League que se disputó en la FA Cup estuvo a punto de tener su réplica en un partido de desempate que no hubiera favorecido a ninguno de los dos contendientes por sus objetivos ligueros. Tanto Brighton como Crystal Palace están más pendientes de asegurar su presencia un año más en la élite del fútbol inglés que de hacer un buen papel en el torneo más antiguo del mundo. Sin embargo, una victoria siempre viene bien y eso es lo que pueden pensar los Seagulls tras su agónico triunfo, con ayuda del VAR incluida. Y es que este nuevo sistema de arbitraje resultó determinante para dar la victoria al equipo de Hughton que, aunque se adelantó en el marcador en la primera mitad, vio como Sako igualaba el luminoso a veinte minutos del final. Con el deseo de que el empate no fuera lo que prevaleciera al término de los noventa minutos, un tanto de Murray en el 87 hace que los de Brighton jueguen ante el Middlesbrough en la siguiente ronda.

Contento por la victoria y el pase de su equipo, Hughton admitió que el Palace salió más fuerte que ellos en la segunda parte: “En la primera parte estuvimos muy bien, pero en la segunda salieron más fuertes que nosotros y mejoraron en su juego. Confiaba en no encajar ningún gol, pero un gran disparo con su pierna mala equilibró el marcador”. Por otro lado, reconoció que el empate no era favorable para ninguno: “Estoy encantado con el tanto de la victoria porque ambos equipos no querían un partido de desempate, así que estoy encantado de pasar a la siguiente ronda”. En cuanto a la utilización del VAR, el técnico local le quita importancia al asunto: “No lo vi muy claro pero Hüenemeier saltó en el segundo palo y lo hizo muy bien. Tuvimos que esperar a la decisión, pero está claro que no necesitamos el VAR”.

"Es un talento muy joven y un chico que me gusta mucho"

Posiblemente la nota negativa de la noche la puso Izzy Brown, un joven de 21 años que apenas duró seis minutos sobre el terreno de juego a causa de una lesión. Valorando el desenlace como “muy desafortunado”, Hughton está convencido de que esa situación le ha impedido “disfrutar esta noche”. “Es un chico que me gusta mucho. Con suerte estará bien. Está ahora bastante dolorido pero le evaluaremos mañana y veremos en qué medida está lesionado. Estaba muy decepcionado por verle dejar el campo tan pronto. Es un talento muy joven y un chico que me gusta mucho”, argumentó.

Finalmente, dejó su comparecencia de prensa con un alegato del todo coherente por la situación que vive su equipo en la Premier League: “Por mucho que nos gustaría disfrutar de esta competición, nuestra prioridad es, por su puesto, asegurarnos la permanencia en la Premier League. La victoria de hoy le da un impulso al club y es buena para aquellos jugadores que no han jugado tanto”. Así pues, con ese objetivo claro en mente, el técnico de los Seagulls se centra ya en su compromiso frente al West Bromwich Albion del próximo sábado, 13 de enero a partir de las 16:00 horas.