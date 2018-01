Sorteo 4ª ronda FA Cup: ilusión repartida por todo el territorio

Google Plus

Foto: FA

Tras la finalización de la primera vuelta de la tercera ronda de FA Cup, la federación inglesa realizó el sorteo de la siguiente ronda, aunque aún hay eliminatorias por decidirse con replay los días 16 y 17 de enero. Todos los grandes excepto el Arsenal estarán presentes en los dieciseisavos de final, salvo sorpresa del Norwich en el replay de Stamford Bridge.

El premio gordo cae en Newport y Yeovil

La ilusión que reparte cada ronda de cada temporada la FA Cup ha dejado huella en dos ciudades esta vez. La pequeña localidad de Yeovil verá como el equipo local, el Yeovil Town, que milita en League Two cerca del descenso, se enfrenta a todo un gigante del fútbol como el Manchester United de Mourinho. Es el peor equipo, en cuanto a categoría y clasificación, de la copa en estos momentos. La otra afortunada será Newport. Los galeses, que luchan por meterse en play-offs de ascenso a League One, recibirán al Tottenham de Kane y compañía en el coqueto Rodney Parade.

Los dos Manchester jugarán contra equipos de menor categoría

Al igual que el United, el Manchester City de Pep Guardiola jugará a domicilio y ante un rival menor, en este caso aún por determinar. Mansfield Town, de League Two, y Cardiff City, de Championship, deben aún decidir la eliminatoria en un replay. Por otro lado, el Liverpool se enfrentará al West Brom en Anfield en una eliminatoria engañosamente asequible. Otro duelo Premier será el Southampton vs Watford, y también puede ser el Chelsea vs Newcastle, si los de Conte vencen al Norwich en el desempate. Equipos como Leicester o Swansea tendrán rivales modestos si superan sus respectivos replay.

Habrá seguro equipos de Football League en octavos

El sorteo ha decidido que habrá, como mínimo, cuatro equipos de Football League en octavos de final. Por ejemplo, el Sheffield United recibirá al Preston North End en un duelo de categoría en Championship. Por otro lado, MK Dons y Coventry City disputarán el duelo de menos nivel en cuanto a categorías, ya que pertenecen a League One y League Two respectivamente. Merece mención el hecho de que haya cuatro equipos de la cuarta división inglesa en esta cuarta ronda, con opción a dos más, si Carlisle United y Mansfield Town ganan sus replay ante Sheffield Wednesday y Cardiff City respectivamente. Precisamente del partido del Carlisle saldrá el rival de Stevenage o Reading, formando otra de las eliminatorias más modestas. Hull City y Nottingham Forest se medirán en otro atractivo duelo de Championship con el aliciente del fichaje de Karanka para el banquillo del doble campeón de Europa. El cuadro de eliminatorias queda así: