Aitor Karanka, nuevo entrenador de Nottingham Forest

A pocos días de una estupenda victoria sobre Arsenal por FA Cup, el Nottingham Forest confirmó la contratación de Aitor Karanka como su nuevo entrenador en un contrato que lo ligará con el club hasta junio de 2020.

El técnico español, de 44 años, tendrá su segunda experiencia en suelo inglés, luego de dirigir a Middlesbrough desde noviembre de 2013 hasta marzo de 2017. Durante ese periodo Karanka llevó al Boro a conseguir la promoción a la Premier League al terminar en la segunda posición en la temporada 15/16 de Championship. Su estadía en el Riverside Stadium culminó tras ser destituido de su cargo por malos resultados, que luego llevarían al descenso del conjunto de Teesside.

Nicholas Randall presidente de Nottingham Forest, que marcha decimocuarto en el Championship y que visitará a Hull City en la cuarta ronda de FA Cup, se mostró muy contento con la llegada del español al cargo.

#NFFC can confirm that @Karanka has agreed a two-and-a-half-year contract to be the manager of the club.



https://t.co/4UInce62x9 pic.twitter.com/VaoD010mju