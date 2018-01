NKoudou cambia Tottenham por Burnley hasta el final de la temporada

Google Plus

Goerges-Kévin Nkoudou posa con la dorsal 7. Foto: Burnley.

Burnley hizo oficial la llegada a préstamos hasta final de la temporada del extremo Georges-Kevin N'koudou procedente del Tottenham, quien se transformó en el primer fichaje de los Clarets en este mercado de transferencias.

El internacional sub-21 con la selección de Francia arribó a los Spurs desde Marsella en agosto de 2016, después de anotar 10 goles en 41 partidos en una sola temporada con el ex campeón de la Ligue 1, tras haber comenzado su carrera profesional en Nantes.

Sin embargo, N'Koudou no ha podido causar un impacto durante sus 18 meses en Tottenham. El extremo a hecho 23 apariciones desde que llegada, pero nunca comenzó en un partido de la Premier League. Dos de sus partidos fueron por Champions League y en una de ellos marcó un tanto, fue contra Apoel Nicosia en Wembley en diciembre de 2017.

Tras sellar su llegada a los Clarets, el extremo francés reveló que buscó respaldo y consejo del ex Burnley y compañero de equipo en Tottenham, Kieran Trippier, para tomar una decisión a la hora de trasladarse a Turf Moor.

"Cuando hablé con Trippier, me contó cosas buenas sobre este club, sobre los jugadores y todo sobre Burnley. Estoy feliz de estar aquí, así que gracias Trippier. Creo que es una gran oportunidad para jugar mis primeros minutos esta temporada en la Premier League. Todos están asombrados porque Burnley está justo después de los seis grandes. Han jugado muy bien", dijo Nkoudou en Clarets Player HD.

"He venido aquí a buscar fútbol. Sean Dyche es un gran manager al que le gustan los jugadores jóvenes, por lo que a mi me conviene venir aquí y estoy feliz de poder trabajar con él. Espero ayudar al club. Pero la última palabra es con el gerente. Si él me pone en el terreno de juego, haré todo lo posible para ayudar al equipo a avanzar", añadió el jugador francés.