Alexis ya es jugador del Manchester United

Lo que venía siendo un secreto a voces se ha confirmado. Alexis Sánchez deja de ser jugador del Arsenal y se va al Manchester United, conjunto dirigido por José Mourinho. Lo cierto es que se ha montado un auténtico culebrón en torno al jugador chileno, que llegó a estar muy cerca del gran rival de los Red Devils, el Manchester City. Al igual que sucediera en verano, los Citizens estuvieron a punto de hacerse con los servicios de un jugador que conoce bien Pep Guardiola pero, tras entrar en escena el conjunto de Old Trafford, los del Etihad se retiraron de la puja al considerarla desorbitada. El eje de este entramado, Alexis Sánchez, no sale mal parado de la situación, pues se convierte, según apuntan numerosos medios ingleses, en el jugador mejor pagado de la Premier League, firmando un contrato que le mantendrá vinculado al equipo mancuniano por las próximas cuatro temporadas y media.

Aunque la salida no es nada halagüeña para el equipo de Wenger, pues Alexis era uno de los jugadores más en forma e importantes dentro del terreno de juego, sí deja algo de beneficio en las arcas de un club que se estaba arriesgando a que el de Tocopilla se marchara libre el próximo mes de julio, cuando finalizaba su contrato con la entidad Gunner. Así pues, ingresan unos 35 millones, siete y medio menos que la cantidad que se desembolsaron para que el extremo abandonara Barcelona en 2014. Además, en la operación se ha incluido a Henrikh Mkhitaryan, futbolista que contaba cada vez menos para Mourinho.

A todo esto, hay que añadir el rendimiento que ha dado Alexis sobre el terreno de juego. El chileno ha jugado 122 partidos de Premier League, 14 de FA Cup, tres de Copa de la Liga, uno de Community Shield y, ya en competiciones europeas, 24 de UEFA Champions League y uno de UEFA Europa League. En términos goleadores, ha anotado un total de 80 tantos en todas las competiciones y ha repartido 46 asistencias. Queda por ver la importancia que coge en el proyecto de Old Trafford, pues ahí competirá con jugadores como Martial, Lingard, Rashford o con hombres más referentes como Lukaku o Ibrahimovic, que habrá que ver si sigue en la entidad.

Ladies and gentlemen, please take your seats. Introducing #Alexis7…#GGMU #MUFC @Alexis_Sanchez pic.twitter.com/t9RIIx4mE4