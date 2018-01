El Chelsea ata a Andreas Christensen hasta 2022

El Chelsea ha atado a uno de los jugadores más destacados en lo que va de esta temporada, el central Andreas Christensen, quien ha firmado un contrato que lo mantendrá en Stamford Bridge hasta junio de 2022.

El zaguero danés, de 21 años, se ha afirmado como uno de los titulares en la plantilla del conjunto de Antonio Conte haciendo 22 apariciones hasta el momento, de las cuales 16 de ellas fueron por Premier League y cuatro por Champions League.

"Se siente muy bien firmar un nuevo contrato y estoy feliz de estar comprometido con el Chelsea para el futuro. He jugado muchos partidos, estoy disfrutando en el club y todo está funcionando bien", expresó Christensen tras extender su contrato con los Blues.

Andreas Christensen has today signed a new four-and-a-half-year contract with the Blues!



