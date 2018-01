Rowett renueva con el Derby County hasta 2021 y pone fin a los rumores

Google Plus

Rowett se siente muy cómodo en los Rams. Foto: Derby County.

En un susto quedó para los fanáticos del Derby County luego de que se vinculará a Rowett como nuevo técnico del Stoke City después de que despidieran a Mark Hughes por los malos resultados. La gota que rebalsó el vaso para la directiva de los Potters fue la derrota contra el Coventry City, equipo de la 4ta división de Inglaterra por la FA Cup.

Según la prensa, el técnico de 43 años tenía todo hecho para dirigir al Stoke City luego del despido de Mark Hughes. La dirigencia del Derby County dijo que los Potters no habían hecho ningún acercamiento con ellos pero que si llegaban a hacer alguna oferta formal iban a rechazarla rotundamente. Además, estaban negociando la renovación con el técnico hace 3 semanas lo que fue un gran adelanto para que el DT siguiese dirigiendo a los Rams.

Después de hacerse a cargo del Derby County en Marzo de 2017, Rowett ha conseguido resultados notables en donde ha dirigido 38 partidos y ha ganado un total de 19. Gary llegó desde el Birmingham a sustituir a Steve McLaren, luego de eso el Derby ha conseguido resultados notables que actualmente lo ubican en el segundo lugar de la Championship.

El ex jugador se refirió a por qué decidió quedarse en el club: ”No quería mudarme a otra ciudad porque llevo viviendo muchos años en el Condado de Derby, además que me siento muy cómodo en el club”. El ex DT de Birmingham también fue jugador de los Rams desde el 1995 hasta 1998.

Con la renovación de su contrato, el entrenador Gary Rowett tendrá que enfocarse totalmente en el partido del sábado contra el Birmingham City para seguir con la racha de 7 partidos sin conocer la derrota en Championship. Los Rams suman hasta el momento 49 puntos en la tabla de posiciones de la segunda división inglesa.