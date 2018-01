Previa Tottenham - Everton: "derbi" muy desigual

Google Plus

Suena a partido grande en la Premier League, de esos encuentros ingleses que enganchan a cualquier seguidor futbolero. No obstante, la situación de ambos es muy diferente y los locales parten una ventaja muy clara, lo que no significa que no puedan brindar un gran espectáculo, algo garantizado en la mayoría de choques de esta competición.

Pocas opciones

El Tottenham, con Harry Kane a los mandos, está luchando por entrar en puestos de Champions League, una competición que disfrutan ahora mismo y en la que disputarán los octavos de final con la Juventus. El último empate en casa frente al West Ham supuso una gran oportunidad desperdiciada por los Spurs para seguir ejerciendo presión sobre el Liverpool, a tiro de tres puntos. Sin embargo, pese a que las miras del equipo de Pochettino tienen que ser hacia arriba, no pueden descuidarse de lo que viene por detrás, el Arsenal a dos puntos.

Por su parte, el Everton está en medio de una temporada nefasta y para olvidar. Está noveno pero solo siete puntos por encima del descenso y a 14 de puestos europeos. La campaña de los Toffies hace aguas por todas partes y, tras caer eliminado de la Europa League, la Premier no parece que vaya a brindar ninguna alegría a sus aficionados. No gana desde el 18 de diciembre, 3-1 al Swansea, y hace una semana quedó eliminado de la FA Cup en tercera ronda por su eterno rival, el Liverpool.

Fuente: Tottenham

Antecedentes

Este duelo, sin ser el más prestigioso, es uno de los más repetidos a lo largo de la historia. Se han enfrentado en 174 ocasiones, con 55 victorias para el Everton, 65 para el Tottenham y 54 empates. El primer encuentro data del 6 de febrero de 1904, cuando los Spurs vencieron a domicilio (1-2) en la FA Cup. Aunque, hablando de resultados, el más abultado se produjo en 1958, cuando el Tottenham pasó por encima de su rival con un marcador final de 10-4.

En la primera vuelta de esta temporada, el Everton perdió 0-3 en Goodison Park ante los de Pochettino.

“Tenemos que seguir siendo consistentes”

En la rueda de prensa previa, Mauricio Pochettino valoró la importancia del choque y afirmó que su equipo está “en una buena dinámica”. Además, se mostró confiado acerca de lo que puede conseguir su plantilla de aquí a final de temporada. “Estamos listos para competir y terminar entre los cuatro primeros de la liga”, señaló. En cuanto al tema de fichajes, el técnico argentino no dio ninguna pista sobre cualquier movimiento que se producir en el seno del equipo.

Fuente: Tottenham

“Ojalá Walcott pudiera venir”

Sam Allardyce confirmó delante de los periodistas el interés del Everton por Theo Walcott, a quien están tratando de convencer para sumarse a la plantilla de los Toffies. “No es inminente pero estamos en negociaciones. No creo que haya ninguna posibilidad de cesión”, apuntó. No obstante, el entrenador de los azules tampoco quiere generarse ningún tipo de ilusión. “En este mercado no puedes ser muy optimista porque pueden pasar muchas cosas en un periodo muy corto de tiempo”.

Árbitro

El colegiado designado para este derbi londinense es Craig Pawson, quien estará asistido en las bandas por Lee Betts y Daniel Cook mientras que Stuart Attwell oficiará de cuarto árbitro. Ambos clubes ya han sido dirigidos por Pawson durante esta misma campaña. El Tottenham lo tuvo de juez en su visita al Etihad Stadium, donde cayeron por 4-1. Por su parte, el Everton lo ha tenido por partida doble. Primero, en un 2-5 frente al Arsenal donde Gueye terminó expulsado y, más recientemente, en el derbi liguero de Merseyside (1-1).

Convocatoria

El fácil trámite del Tottenham en la FA Cup (3-0 en casa frente al Wimbledon) permitió a su entrenador dar descanso a buena parte de sus titulares. Así, Dele Alli, Christian Eriksen y Heung-Min Son volverán al once. Harry Winks seguirá fuera de la convocatoria recuperándose de su lesión mientras que Danny Rose y Toby Arderweireld tampoco entrarán en la lista.

Las bajas del Everton serán algo más notables. Funes Mori, Idrissa Gueye, Leighton Baines y Seamus Coleman se quedarán fuera del choque por lesión. El resto de la plantilla se encuentra en condiciones óptimas.

Posibles alineaciones