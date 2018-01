Allardyce: "Espero que jugar en Wembley nos motive"

Google Plus

Foto: Everton.

El Everton visitará Wembley este sábado para medirse al Tottenham en un momento en el que los Toffees atraviesan la peor racha desde que Sam Allardyce llegó al banquillo de Goodison Park, cosechando cinco partidos sin conocer la victoria y consiguiendo solo tres puntos.

El Everton vuelve a Wembley

Debido a la construcción del nuevo estadio del Tottenham, los Spurs disputan esta temporada sus partidos como local en Wembley. Los pupilos de Pochettino tardaron en adaptarse a disputar sus partidos en casa en este estadio, cayendo derrotados en los tres primeros partidos, pero después de esto mejoró su rendimiento. "Parece que han conseguido solucionar sus problemas y ahora tienen gran confianza", afirmó el técnico del Everton.

Sobre disputar un encuentro en Wembley, Sam Allardyce comentó que espera que "inspire a los jugadores y que disfruten de esta gran posesión". El técnico del Everton espera que sus jugadores aprovechen esta ocasión especial para lograr una victoria aunque afirmó que va a ser "un partido muy difícil por la calidad de su rival" pero que espera que Wembley "saque lo mejor" de sus jugadores porque es "una gran oportunidad" jugar en este estadio.

Adaptación de Cenk Tosun

El nuevo fichaje del Everton puede debutar con los Toffees este sábado en Wembley contra el Tottenham. Sobre la adaptación del delantero, Sam Allardyce ha comentado que "se ha asentado bien" y que está "ansioso por dar una buena impresión".

Por último, añadió que deben dejar que haga su juego para "ser una amenaza de gol" pero que no solo depende de él, también influye como asisten los jugadores que le rodean. "Esta posición es una de nuestras debilidades, lo que está haciendo que no consigamos alcanzar nuestros objetivos. No tenemos suficientes delanteros naturales en el equipo y por eso queremos mejorar esto", concluyó el entrenador del Everton.