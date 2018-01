David Moyes: ''El trabajo de Wagner es excelente y será un partido difícil''

Moyes confía en la victoria de los suyos. Foto: West Ham.

Una vez concluido el parón de la Premier League, los equipos vuelven al trabajar para sumar el número máximo de puntos posibles para lograr sus objetivos. El Huddersfield y el West Ham lucharán por tres puntos para poder alejarse aún más de los puestos de descenso.

Para ello, el míster del West Ham, David Moyes cree que si sus chicos jugaron como ante el Stoke City en el mes pasado, tendrán muchas posibilidades de conseguir la victoria: ''Lo logramos ese día y necesitamos ese nivel de rendimiento nuevamente este fin de semana. Unas pocas victorias fuera de casa facilitarán nuestro trabajo para conseguir los objetivos. Hemos visto varias veces nuestro partido anterior, pero ahora sólo pensamos en el Huddersfield''.

''No quiero que ninguno de los delanteros se vayan''

Sobre su rival, el técnico sólo tuvo elogios sobre la gran temporada de un recién ascendido como el Huddersfield: ''Tienen seis victorias y les están yendo realmente bien. Será un partido muy difícil, sus partidos ante su afición son los que les estimulan, pero queremos los tres puntos. Solía ver partidos del Huddersfield con bastante regularidad y el trabajo que está haciendo Wagner es excelente. Están más que peleando, están compitiendo y haciendo un gran trabajo. Merecen un respeto, ya que lo están haciendo muy bien. Su estilo es bueno y juegan desde atrás en los momentos adecuados. Tienen confianza y creo que vienen con impulso. En general tienen buenos jugadores de ataque, que tendremos que vigilar''.

El técnico habló también sobre la plaga de lesiones que está atravesando el vestuario en las últimas fechas, en la que cree que algunos volverán mientras que otros tendrán que seguir esperando. El míster confía en que ''habrá algunas altas ante el Huddersfield''. José Fonte puede ser uno de los jugadores en volver a jugar.

Con Moyes, el West Ham ha mejorado. Foto: West Ham.

El West Ham mejoró en el juego sumando puntos de forma consecutiva en liga a raíz de la llegada de Moyes, pero el técnico piensa que ''no ha habido conclusiones claras en cada encuentro. Perdimos ante el Newcastle, empatamos con el Bournemouth y le ganamos al West Brom y Stoke City. Los resultados no son conclusiones inevitables''.

También habló sobre el estado de forma de uno de los jugadores con más calidad de la plantilla, el mexicano Chicharito Hernández: ''Creo que el gran estado de forma de Michail Antonio y Arnautovic lo ha complicado más para Javier. Cuando me uní, se lesionó, así que tuve que alinear jugadores alternativos. Es un jugador realmente bueno, su habilidad para terminar una jugada es muy buena. En el Manchester United también tuve a Rooney, Van Persei y Welbeck. La competencia es muy difícil''.

Sobre los rumores de la posible salida de Diafra Sakho habló de manera contundente: ''No conozco nada sobre ese tema, así que no puedo darles información sobre eso. Estamos más que felices de mantener a Diafra. Nos gusta él y ha estado muy bien desde el principio. No quiero que ninguna de nuestros delanteros se vayan, tenemos que fortalecernos y mi intención es no dejar que nadie se vaya''. De esta forma, Moyes acalla los rumores sobre este tema estando en el mercado de fichajes.