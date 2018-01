Carlos Carvalhal: ''No es un partido decisivo, pero sí es muy importante''

Google Plus

Carvalhal puede ser la solución a la mala temporada del Swansea. Foto: Swansea FC.

Con poco tiempo desde su llegada, el míster portugués Carlos Carvalhal debe de hacer reaccionar a su plantilla para empezar a sumar puntos. El colista de la Premier League tendrá una nueva oportunidad para lograr una nueva victoria a domicilio y así acercarse a los puestos de salvación. Su rival es el Newcastle de Rafa Benítez, un duro examen en un duelo directo.

''Trataremos de usar todas las cosas buenas y ocultar las cosas malas en Newcastle''

El nuevo entrenador del Swansea compareció ante los medios para hablar sobre el partido y admitir que es todavía temprano para que los jugadores se adapten a su forma de ver el juego, pero se alegra de ver buenas pinceladas en la plantilla y que poco a poco ve mejorías en su esquema táctico: ''Tal vez no puedo hacer que jueguen con mi filosofía, pero ¿hemos jugado de la manera que quiero que jueguen en este momento? La respuesta es sí. En los tres partidos, los jugadores han jugado exactamente como yo quería en ese momento, lo más importante en este momento es que somos competitivos en cada choque y hemos estado lejos''.

Sobre el partido el St. James' Park, Carvalhal pretende que su equipo sea igual de fuerte como ante el Watford: ''En Newcastle trataremos de usar todas las cosas buenas que tenemos en este momento e intentaremos ocultar todas nuestras debilidades''.

Carvalhal promete lucha en todos los partidos que quedan. Foto: Swansea FC.

Los 'swans' no quieren descolgarse de la liga y necesitan sumar puntos para escalar posiciones. Ante las urracas han de hacer un partido bastante completo, ya que, como dice Carvalhal, el Newcastle ''es un buen equipo con buenos jugadores y buena organización, y tendrán una buena afición detrás de ellos que no pararán de animar''.

No obstante, el míster portugués quiere quitarle importancia al choque reconociendo que es importante, pero no es una final: ''No es un partido decisivo para nosotros, pero por supuesto que le daremos la importancia que tiene. Todos los partidos son muy importantes para nosotros a partir de ahora'', el Swansea es colista con 16 puntos en liga empatados con el West Brom, y se encuentran a cuatro puntos de la salvación.

''Haremos nuestro mejor esfuerzo para asegurarnos de que podamos ganar el partido. Siempre vamos a luchar por los tres puntos y no vamos a ningún lado para hacer acto de presencia. Respetamos la calidad que tiene nuestro rival, pero lucharemos por la victoria. Veremos qué sucede al final'', así de esperanzador se ve el técnico Carlos Carvalhal, que confía plenamente en los suyos para conseguir la segunda victoria consecutiva a domicilio.