Conte: “Tengo otro año de contrato y es el club el que tiene que decidir”

Antonio Conte en sala de prensa | Fotografía: Chelsea

Tres empates consecutivos pueden ser una muy buena noticia para unos equipos y muy mala para otros. Entre estos últimos se podría englobar al Chelsea de Antonio Conte, que ha visto como ha empatado su encuentro liguero frente al Arsenal, el de FA Cup ante el Norwich y el de Copa de la Liga, de nuevo, ante los Gunners. Así, los Blues se han quedado en la tercera posición de la clasificación de la Premier League, con otro partido añadido a su calendario, el desempate ante los Cannaries, y con la vuelta más abierta que nunca de la Carabao Cup frente al conjunto dirigido por Wenger. No tienen una mala oportunidad para dejar de contar sus partidos de este 2018 por empates, y es que el Leicester se presenta en Stamford Bridge como clara víctima en un partido que, sin embargo, no resulta cómodo para el entrenador italiano.

Conte ha admitido en la rueda de prensa que los Foxes “son los peores rivales” que se pueden encontrar tras haber disputado tres encuentros en apenas una semana: “Mañana tenemos el peor rival posible para nosotros en este momento. Leicester es un gran equipo y están en un gran momento de forma. Será muy difícil para nosotros ganar el partido. Tendremos que prestar atención”. Lo cierto es que, aunque los del King Power Stadium no comenzaron el curso del todo bien, ahora sí parecen haber encarrilado el rumbo y, al menos, despegarse de los puestos de descenso.

Por otro lado, la rueda de prensa ha estado muy centrada en la rumorología. La primera, y más importante por la persona que estaba sentada frente a los micrófonos, la que tenía que ver con la estancia de Antonio Conte en la capital británica. Luis Enrique es uno de los que suena para sustituir a un entrenador que, desde el inicio de la presente temporada, no ha terminado de cuajar en el Chelsea. Sin embargo, Conte se muestra “feliz” y admite estar “disfrutando de la experiencia, de estar en Inglaterra y de vivir esta atmósfera y estos jugadores”. “Tengo otro año de contrato y es el club el que tiene que decidir si me destituye. Hemos comenzado un gran proyecto juntos, con los jugadores y con el club y, por supuesto, cuando haces un gran trabajo, necesitas tiempo para trabajar y tener unos fundamentos sólidos”, ha añadido.

Más centrados los rumores en el mercado de fichajes, se han extendido hasta la figura de Baba Rahman, relacionado con el Schalke tras no tener minutos en el Chelsea. Regresando de una lesión grave en la que se rompió el ligamento anterior cruzado, Conte lamenta no haber tenido la oportunidad de verle entrenar: “Baba está volviendo de una dura lesión. Tuve la posibilidad de verle entrenar una o dos veces. No ha estado disponible para una sesión de entrenamiento completa”. Aceptando que el conjunto alemán es “una interesante opción para el jugador”, espera desenlace de esta situación. Tampoco descarta, por otro lado, alguna otra incorporación o salida, ya que, tirando de tópicos, ha añadido que “en el fútbol todo es posible”.

Precisamente, uno de los que vino en este mercado invernal aún no ha podido vestirse de corto con los Blues. Ross Barkley sigue recuperándose de su lesión y, aunque está descartado para el encuentro ante el Leicester, Antonio Conte sí fija una fecha para su regreso: “Estamos satisfechos con su condición física. Está trabajando muy duro estos días y quizás para el siguiente partido, ante el Norwich, esté disponible. No está preparado al cien por cien, pero sí nos puede ser de gran ayuda para lo que resta de temporada”. Así pues, habrá que ver la importancia que tiene el ex del Everton en los planes del técnico italiano.