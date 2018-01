Arsene Wenger señala que no hay "nada concreto" por Alexis Sánchez

Apuntada a ser una de las grandes novelas de este invierno, la ida de Alexis Sánchez del Arsenal está cada vez más cerca de concretarse. De hecho, ya todos los fanáticos se han resignado a que el delantero chileno abandonará el club, aunque aún no se sabe dónde. Precisamente, fue el propio Arsene Wenger, entrenador del Arsenal, quien declaró que no hay ofertas concretas por Sánchez.

“No hay nada concreto aún. No es que no quiera informarles, sino que no quiero darles una información incorrecta. En este momento, nada está decidido en un sentido u otro”, intentó aclarar el entrenador francés. Lo cierto es que tanto Manchester City como Manchester United están ansiosos por contar con los servicios de Alexis Sánchez, y ya se hablado de dos ofertas, siendo muy superior la propuesta de los ‘Red Devils’.