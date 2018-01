Sam Allardyce confirma el interés por Theo Walcott

La temporada de Theo Walcott en el Arsenal ha estado lejos de ser de las mejores. El volante inglés ha caído a una debacle futbolística en la que las críticas son cada vez más y más duras por su rendimiento dentro del campo de juego. Es por eso que el jugador no vería con malos ojos fichar por otro club para aliviar un poco su situación, algo que podría darse en este mercado de fichajes.

“No me vuelvo optimista porque sino me decepcionaría, asi que tendremos que esperar y ver, estaré muy entusiasmado si alguien, si no es Theo será otro más, ficha por nosotros”, agregó el propio Sam Allardyce, quien también reconoció que Everton está detrás de varios jugadores, pero que tendrán que vender para poder comprar.