Van Dijk defiende el precio de su fichaje como un cumplido por su trabajo

van Dijk considera el precio de su fichaje como un premio al trabajo duro | Foto: Liverpool

Llegó al Liverpool hace tan solo unas semanas procedente del Southampton por setenta y cinco millones de libras y ya ha comenzado a justificar el precio de su traspaso. Virgil van Dijk debutó como goleador en el conjunto entrenado por Jürgen Klopp con un tanto en los últimos minutos de partido contra el Everton con el que dio la victoria a su equipo en la tercera ronda de la FA Cup.

El defensor del Liverpool considera que el precio de su fichaje es un premio por años de trabajo duro y no está nervioso por justificar su llegada al conjunto de los ‘Reds’: “No me pone nervioso, es un cumplido por el trabajo duro que he realizado hasta el momento, lo que hace que el Liverpool haya querido pagar tanto dinero. No puedo cambiar nada de eso”, reconoció el futbolista holandés.

Su buen papel en el Southampton, donde se convirtió en un futbolista clave, no pasó desapercibido para varios de los principales clubes de la competición inglesa que pujaron por hacerse con su fichaje. De ellos el Chelsea y el Manchester City eran los mejor posicionados para lograrlo. Sin embargo, después de romperse las negociaciones con estos en el mercado estival de fichajes van Dijk eligió defender la elástica ‘Red’ y firmó por el Liverpool para las próximas temporadas.

Cuando se le preguntó acerca de los motivos por los que eligió el conjunto entrenado por Jürgen Klopp, el central respondió que podía deberse al “tamaño del club, los aficionados, los futbolistas y el entrenador” y consideró que todo lo que se vivía en el equipo era algo muy bueno: “Puedes ver que el ambiente en cada partido que se juega en casa es increíble. Estoy muy feliz de jugar en el Liverpool”, respondió el nuevo fichaje del conjunto de Anfield.