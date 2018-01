Previa Bournemouth - Arsenal: si se escapase la victoria...

A estas alturas de la temporada parece poco probable, incluso puede que suene a tópico, pero comienzan los encuentros de necesidades, aquellos en los que dos conjuntos están obligados a hacerse con la victoria si quieren seguir soñando con aquello que se plantearon al principio de la temporada y no ver como sus sueños de desquebrajan a estas alturas del curso.

Con la segunda vuelta recién iniciada hace tan solo unas semanas, empiezan a definirse el liderato y los puestos de competición europea y los de descenso a la categoría inferior. Esto hace que algunos equipos busquen la reacción para no verse alejados de sus objetivos.

Dos de estos equipos son el Bournemouth y el Arsenal, dos conjuntos con situaciones opuestas pero con la misma necesidad de vencer. Los últimos resultados han hecho que el Bournemouth, aunque ya no ocupe uno de los puestos de descenso vea peligrar la permanencia, y que los londinenses se vean fuera de los puestos de competición europeos. Ambos buscarán una victoria que no se les puede escapar.

Quinto peor local contra noveno peor visitante

Cinco derrotas, cuatro victorias y dos empates convierten al conjunto de Bournemouth en uno de los peores locales de la categoría, solo por detrás de Watford, Newcastle, West Bromwich Albion y Swansea. Estos números le llevaron durante un amplio tramo de la primera vuelta a ocupar uno de los puestos de descenso a Championship. A pesar de que ya no se encuentre en esta situación, deberá volver a vencer si no quiere ver complicarse la temporada.

El Arsenal por su parte tampoco ha conseguido tan buenos resultados a domicilio como si que lo ha hecho en el Emirates. Es el noveno peor visitante de la categoría y suma hasta ahora tres victorias, cuatro empates y cuatro derrotas fuera de su estadio, lo que le ha hecho situarse como sexto clasificado y le ha pesado para no estar más arriba.

En el Emirates, Arsenal se impuso por 3-0 | Foto: Premier League.

En lo que llevamos de año, ninguno de los dos conjuntos ha logrado sumar los tres puntos en la Premier League, por lo que en el campo del Bournemouth estos dos equipos buscarán comenzar a cambiar sus números para mejorar su situación en lo que queda de temporada.

Precedentes en la Premier League, los cinco últimos

Los últimos enfrentamientos entre estos dos conjuntos se han saldado de manera bastante positiva para el Arsenal. Hace tan solo unos meses el conjunto entrenado por Arsène Wenger recibía en el Emirates Stadium al Bournemouth. Fue en la cuarta jornada de la Premier League, y se saldó con un cómoda ventaja de tres goles a cero para los locales.

La temporada anterior el Bournemouth consiguió su mejor resultado en estos partidos el conjunto de Londres. Los Cherries lograron finalizar el encuentro con empate, en un partido en el que lograron adelantarse con tres goles de ventaja, pero que el Arsenal supo remontar para conseguir sumar un punto.

Unos meses antes el Arsenal había recibido en el estadio londinense al Bournemouth con el objetivo de sumar los tres puntos. Lo consiguió después de vencer cómodamente por tres goles a uno a su rival. Alexis Sánchez por partida doble, y Danny Welbeck anotaron los goles del conjunto entrenado por Arsène Wenger, mientras que Willson recortó distancias para el Bournemouth desde los once metros.

Temporada Jornada Local Resultado Visitante 2017-2018 4 Arsenal 3-0 Bournemouth 2016-2017 20 Bournemouth 3-3 Arsenal 2016-2017 13 Arsenal 3-1 Bournemouth 2015-2016 25 Bournemouth 0-2 Arsenal 2015-2016 19 Arsenal 2-0 Bournemouth

Los otros dos precedentes en este repaso a los cinco últimos enfrentamientos entre estos conjuntos se saldaron con la victoria del Arsenal, en ambos casos por un resultado de dos goles a cero en el electrónico.

Declaraciones previas

El partido ha estado marcado por las declaraciones de sus entrenadores en las horas previas al choque.

El técnico del Bournemouth ha confirmado que el equipo no cuenta con "ningún nuevo lesionado" y ha avanzado la situación de los jugadores con problemas físicos: "Junior (Stanislas) Joshua (King) ​están haciendo buenos progresos. Ambos están de vuelta en el campo de entrenamiento, de modo que estamos contentos con ellos aunque ​tendremos que tomar la decisión de última hora sobre si jugarán", confirmó el técnico de los ​'Cherries' ​en rueda de prensa.

Por su parte, el técnico del Arsenal compareció ante los medios de comunicación para destacar "el compromiso" de Alexis Sánchez en el equipo y sobre las posibles ofertas del Manchester United y Manchester City:"No puedo contarte lo que no sé y por eso no quiero informar de algo que no tiene vuelta a tras, porque después eso volverá a mi, así que me gusta no hablar de cosas que pueden afectarme después", concluyó Wenger en rueda de prensa.

​Arbitrará Kevin Friend

El partido se disputará en el Vitality Stadium, y el colegiado designado para ello será Kevin Friend. Este árbitro debutó en la Premier League en 2009, con el encuentro que enfrentaba al Wolverhampton Wanderers y al Fulham.

Desde entonces, ha arbitrado más de ciento sesenta partidos de la Primera División inglesa. Entre sus partidos más destacados, Friend arbitró la final de la Community Shield de 2012 entre Manchester City y Chelsea, y la final de la Copa de la Liga de 2013 entre Swansea y Bradford City.

Posibles alineaciones