El Harry Kane turco

Cenk Tosun, durante un entrenamiento con su nuevo equipo. Foto: Premier League

Unos 27 millones de libras tuvieron la culpa de que Cenk Tosun, ya ex-delantero del Besiktas turco, recalara en las filas del Everton durante el presente mercado invernal. Con ocho goles en 16 partidos jugados en la máxima categoría de Turquía y otros cuatro en los seis encuentros que dio de sí la fase de grupos de la Champions League, en la que el Besiktas pasó a octavos como primero, el ariete de 26 años llega al Everton para restaurar la presencia de un jugador internacional con Turquía en la Premier League. Incluso antes de que haya debutado en la exigente liga inglesa, Tosun ya es comparado con el nueve de moda en las islas y en el planeta fútbol. Con Harry Kane.

"No es tan buen jugador como Kane, pero puede llegar a serlo"

Según Ugur Meleke, analista turco experto en Premier League, Tosun y Kane "son muy parecidos". A pesar de que la distancia entre ambos es obviamente importante todavía, lo cierto es que, en cuanto a perfil, se pueden encontrar bastantes similitudes. Buen manejo del balón con los dos pies, capacidad tanto de fijar a los centrales como de asociarse fuera del área con sus compañeros, una aceptable técnica en el regate y potencia en el disparo son algunas de las cualidades que ambos strikers comparten. "No es tan buen jugador como Kane -matiza Meleke- pero puede llegar a serlo".

Casualidad o no, Cenk Tosun se enfrenta hoy mismo al Tottenham, donde milita Harry Kane. La ocasión perfecta -si Sam Allardyce decide o bien alinearlo de inicio o bien darle minutos en la segunda parte- para demostrar no solo estar a la altura de la Premier League sino también de las generosas comparaciones de las que está siendo objeto. Además, por supuesto de las expectativas que la dirección deportiva y los fans del Everton han depositado en él. Con todo, otro erudito turco de la liga inglesa, Ibrahim Altinsay, no solo destaca la facilidad para el gol de Tosun, sino también su capacidad para asistir: "No solo es efectivo a la hora de marcar goles sino también en lo que a asistir a sus compañeros se refiere", señala.

Tras los pasos de Kerimoglu

Uno de los objetivos de Tosun será sin duda intentar dejar tal huella en la Premier League como la que dejó su compatriota Tugay Kerimoglu, uno de los jugadores turcos que mejor impresión ha dejado en Inglaterra en lo que va de siglo XXI. Kerimoglu sirvió al Blackburn Rovers durante nueve temporadas en las que, actuando como centrocampista, anotó 10 goles, repartió 14 asistencias y ganó una Copa de la Liga. Para el analista Meleke, "será difícil que tenga tanto éxito como Kerimoglu, pero Tosun tiene un corazón y un carácter fuertes, ¡y ahora tendrá a 70 millones de turcos observándole! Todos en Turquía apoyarán al Everton".