El Watford salva un punto 'in extremis' a costa de un Southampton que no levanta cabeza

Un punto que le sabe a poco a ambos pero que tal y como ha transcurrido el encuentro, le deja mejor regusto al Watford. Los de Marco Silva consiguieron igualar un 0-2 ante un Southampton muy necesitado y que no termina de despegar. Los Saints desperdician una oportunidad de oro para poner tierra de por medio con el descenso.

El encuentro comenzó con un ritmo lento pero con el Southampton ligeramente más metido en él. Pronto llegaría la primera ocasión para los visitantes, en las botas de Shane Long, pero el árbitro señaló fuera de juego y su acción quedó invalidada además de que Gomes detuvo su disparo.

El Watford trató de reaccionar y dispuso de una gran oportunidad en las botas de Janmaat, cuyo remate desde el borde del área obligó a McCarthy a intervenir.

Ward-Prowse en el primer tanto del partido | Fotografía: Premier League

Esta acción tuvo una inmediata respuesta del Southampton. Una buena jugada por parte de Long por banda derecha culminó con un pase atrás que James Ward-Prowse envió al fondo de la red. Se adelantaban en el marcador los Saints que, hasta el momento estaban siendo mejores.

Nada más abrir el marcador, el equipo de Pellegrino pudo aumentar su cuenta. Long remató un gran centro de Tadic pero Gomes estuvo muy atento y consiguió salvar la ocasión.

Los Hornets nunca entraron en el partido durante la primera mitad y antes del descanso lo pagaron caro. En el minuto 44, un contragolpe llevado a cabo a la perfección finalizó con Tadic asistiendo a Ward-Prowse para que el joven inglés definiese a la perfección.

Ward-Prowse también fue el autor del segundo tanto del Southampton | Fotografía: Premier League

Al descanso el Southampton estaba siendo muy superior y ganaba con justicia. El Watford no sabía que estaba jugando un partido de fútbol y tenía que remontar una desventaja de 0-2.

Tras el paso por vestuarios la cara de los locales cambió, y salieron con la intención de igualar el partido cuanto antes. Richarlison tuvo una gran ocasión nada más empezar pero el balón le quedó bajo para rematar de cabeza y se le marchó por alto.

En la siguiente ocasión, el Watford no iba a perdonar. Janmaat, desde lejos se sacó un fuerte remate, y Gray estuvo muy atento para recoger el rebote tras la parada de McCarthy. Era el 1-2 y quedaba toda la segunda mitad por delante.

Gray descontó para el Watford | Fotoografía: Premier League

Pellegrino dio entrada a Lemina por Davis para tratar de contener al Watford y que crease pocas ocasiones. El intento fue en vano, pues los Hornets siguieron metiendo atrás a su rival, que apenas tuvo ocasiones para poder crear peligro.

Marco Silva cambió a Gray por Okaka en busca del juego directo. A base de centros y balones colgados, los locales hicieron pasar por apuros a los Saints, que trataban de mantener posesiones largas para que corriese el crono sin recibir peligro.

Con el partido ya agonizando, llegó el premio para el Watford aunque no exento de polémica. Recibió un pase picado y empujó el balón a la red con la mano. Era el empate en el descuento y el partido acabaría con ese marcador.

Doucoure anotó el empate con la mano | Fotografía: Premier League

El Watford obtuvo un punto cuando todo parecía perdido y se mantiene en mitad de tabla aunque la dinámica no es del todo positiva y cada vez se encuentra más cerca del descenso.

El Southampton no consigue salir de la zona comprometida. Son decimosextos, tan solo un punto por encima de la zona que marca el descenso y no ha ganado ninguno de sus últimos diez partidos disputados. El puesto de Mauricio Pellegrino está cada vez más discutido, y si no cambian mucho las cosas, los Saints necesitarán un cambio de aires.