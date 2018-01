Antonio Conte: "Creo que el resultado fue justo"

Antonio Conte. Foto: Chelsea.

Chelsea sumó ante Leicester City su tercer cero a cero en una semana. La racha comenzó en Carrow Road contra Norwich City en FA Cup, continuó en Stamford Bridge ante Arsenal por la semifinal de ida de la Carabao Cup y ante los Foxes por Premier League volvió a mostrar la flaqueza en su ataque.

Antonio Conte se mostró preocupado por la falta de gol, pero no cayó sobre los atacantes -Morata ha estado en el centro de la tormenta en las últimas semanas- y señaló que es un problema del equipo en general y de la seguidilla de partidos.

"Creo que el problema es para el equipo, no solo para Morata. En comparación con la temporada pasada, estamos concediendo menos y mostrando más solidez, pero no hemos tenido una gran calidad en nuestra definición. Tenemos que tratar de mejorar en este aspecto, pero el problema no es solo de Morata, o de Batshuayi cuando juega. Tenemos que mejorar nuestra calidad en el último toque. La situación es muy clara. Debemos mejorar con tiros desde fuera si queremos anotar y ganar", señalo el italiano.

Cote saluda a Puel | Foto: Leicester City - Getty.

"Creo que para encontrar una excusa o una coartada, hoy pagamos por nuestro esfuerzo contra el Arsenal. Jugar el miércoles y luego contra un equipo físico realmente bueno como Leicester, después de solo dos días, es difícil. Jugamos con casi los mismos jugadores que lo hicimos contra el Arsenal. Mi plan era jugar con un equipo contra Norwich y luego estos dos últimos juegos con el mismo equipo. Vi muchos jugadores que estaban muy cansados", agregó Conte.

"Sufrimos mucho en la primera mitad y al comienzo de la segunda mitad. Cuando decidí poner energía fresca [Pedro y Willian] el juego cambió. Tratamos de crear oportunidades para anotar sin sufrir en lo defensivo y ganar el partido, pero al final creo que el resultado fue justo", expresó el técnico de los Blues.

Por otra parte, Conte también proporcionó una actualización sobre la situación de Gary Cahill, quien tuvo que abandonar el campo de juego por una lesión en la primera mitad: "Cahill tiene un problema muscular, pero no es un problema grave. No sé cuánto tiempo necesita para recuperarse, pero el médico me dijo que no es grave".