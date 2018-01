Resumen Jornada 27 Championship: Cardiff, Villa y Derby recortan distancias

El Cardiff City celebra uno de los cuatro goles en su victoria frente al Sunderland. | Foto: Cardiff City

Sin duda los principales beneficiados de la jornada 27 de la Championship han sido el Cardiff City, el Aston Villa y el Derby, han recortado dos puntos al líder y han abierto hueco con sus más inmediatos perseguidores. En cuanto a los equipos de abajo, ninguno ha logrado la victoria y la mayoría han caído derrotados, el Barnsley uno de los principales beneficiados de esta jornada en la lucha por la permanencia. Esto es lo que nos ha deparado esta jornada en la segunda división inglesa:

Sheffield United-Sheffield Wednesday

Empate a cero en el partido que abrió la jornada número 27 de esta Championship. El duelo entre los Sheffield no tuvo mucho fútbol ni muchas ocasiones, el partido estuvo lleno de faltas interrupciones, tarjetas amarillas e incluso expulsiones. Este punto no acaba de contentar a ninguno de los dos equipos. El Sheffield United no pudo abrir mucho hueco con sus rivales directos en la lucha por los Playoffs. El Sheffield Wednesday sigue sin poder salir de esa zona baja de la tabla, están tan solo seis puntos por encima del descenso.

Cardiff City-Sunderland

Nueva derrota del conjunto de Chris Coleman esta vez ante el Cardiff City por un contundente 4-0. El partido estuvo muy igualado durante la primera mitad pero los locales fueron los que realmente crearon peligro a pesar de no poder batir a Ruiter. Los cuatro goles llegaron en la segunda mitad, el primero nada más empezar obra de Paterson. El Sunderland se quedó con diez por la expulsión de Ndong y tras ello se hundió, Ralls marcó el segundo, Paterson logró su doblete poniendo el 3-0 y Pilkington cerró la goleada en el descuento. El Cardiff vuelve a la senda de la victoria tras cuatro derrotas consecutivas y el Sunderland sigue sin poder salir del fondo de la tabla, colistas con 22 puntos.

Barnsley-Wolves

El líder indiscutible de esta Championship fue incapaz de pasar del empate ante el Barnsley, equipo que lucha por mantener la categoría. Los de Nuno a pesar de tener el control de la posesión no dispararon a puerta en todo el encuentro, el Barnsley logró que el equipo más goleador de toda la división fuera incapaz de incomodar a su portero. Por culpa de este pinchazo, el Derby ha conseguido bajar la distancia entre líder y segundo clasificado a diez puntos, aun así, el Wolves tiene mucho margen de error. Gran punto del Barnsley que se aleja un punto más de los puestos de descenso, se encuentran tres puntos por encima ahora mismo los de Heckingbottom.

Empate sin goles entre Barnsley y Wolves. Foto: Barnsley FC

Birmingham-Derby

Al igual que el Sunderland, el Birmingham es incapaz de salir de los puestos de abajo, una nueva derrota por 0-3 ante el Derby les mantiene en los puestos de descenso. El Derby gracias a los tantos de Russel, Vydra y Weimann recorta dos puntos al Wolves y mantiene los dos puntos de diferencia con su inmediato perseguidor, el Cardiff. El Birmingham se encuentra en la penúltima posición con 23 puntos, aun así tan solo tiene la salvación a dos puntos.

Brentford-Bolton

El Bolton fue incapaz de aprovechar las derrotas de la mayoría de equipos que luchan por la permanencia, estos no pudieron con el Brentford que se impuso por 2-0 gracias a los tantos de Jozefzoon en el tramo final de la primera mitad y de Maupay en el descuento. El Brentford con esta victoria alcanza la cifra de 40 puntos y se acerca a los puestos de Playoffs. El Bolton, en cambio, marca la salvación con 25 puntos.

Bristol City-Norwich City

El Bristol City no acusó físicamente mucho el desgaste las semifinales de la Carabao Cup del pasado martes ante el City, aun así, cayó derrotado en su estadio ante el Norwich City. El Bristol tuvo el control del balón y las ocasiones más claras, sin embargo, no estuvieron nada acertados. Maddison en el tramo final del encuentro marcó el gol de la victoria del Norwich, una victoria que les da mucho aire a los de Farke que se colocan en mitad de la tabla con 37 puntos. Los de Johnson, en cambio, se alejan de los puestos de ascenso directo, ahora mismo ocupan la cuarta posición con 47 puntos, cinco puntos menos que el segundo clasificado.

Burton Albion-QPR

Victoria del QPR que logra alejarse de los puestos de descenso gracias a este triunfo, su segundo de manera consecutiva. Los de Holloway se impusieron por 1-3 a otro rival que lucha por la salvación, el Burton. El QPR se adelantó con un gol de Otem pero el Burton empató a los dos minutos por medio de Dyer. Los dos goles que le darían la victoria a los visitantes llegarían en el tramo final, Washington el el 74 puso el 1-2 y Luongo en el 87 el 1-3. El Burton sumó su novena derrota en diez partidos como local y continúa en los puestos de descenso, aun así solo tiene un punto por encima al Bolton.

Luongo celebra su gol. Foto: QPR

Hull-Reading

Empate sin goles en el KC Stadium entre el Hull City y el Reading, los locales dominaron el encuentro pero fueron incapaces de batir a Vito Mannone. En este encuentro entre dos rivales que luchan por mantener la categoría los visitantes salieron mejor parados, ya que mantienen la distancia de cuatro puntos con sus rivales del día de hoy. El Hull continúa sin poner arreglo a esta decepcionante campaña y se encuentra tan solo un punto por encima del descenso.

Ipswich Town-Leeds United

Bersant Celina, el internacional por Kosovo cedido por el Manchester City decidió este encuentro. El joven de 21 años marcó el único gol del partido en el minuto 67. Los locales fueron superiores en la mayoría del partido y derrotaron a un rival que está luchando por el ascenso esta temporada. Gracias a esta victoria el Ipswich se coloca a cuatro puntos de los puestos de Playoff. El Leeds, derrotado, acaba esta jornada número 27 fuera de los seis primeros puestos.

Middlesbrough-Fulham

Los de Tony Pulis cayeron derrotados en el Riverside Stadium ante el Fulham, los visitantes marcaron el gol de la victoria en el minuto 95 por medio de Norwoord que marcó de penalti. Tony Pulis probó por mantener a Gestede y Braithwaite en el once titular, ambos fueron claves en la victoria ante el Sunderland la semana pasada, pero esta vez no funcionaron nada bien. A pesar de introducir a Assombalonga y a Clayton en el tramo final del partido el Middlesbrough no logró batir a Bettinelli y recibieron un palo muy duro con ese gol en el descuento. Gracias a esta victoria el Fulham adelanta a su rival de hoy en la clasificación y se coloca a un punto de los puestos de Playoff. El Middlesbrough, mientras tanto, no pudo meterse entre los seis primeros y ahora esta noveno a dos puntos de dicha posición.

Sessegnon intenta avanzar con el balón. Foto: Fulham FC

Millwall-Preston

El Preston no pudo hacerse con la victoria y por lo tanto no podrá entrar a los puestos de playoffs esta jornada. El Millwall se adelantó en el tramo final de la primera parte con un gol de O'Brien pero los visitantes empataron a diez minutos del final gracias a la diana de Robinson. Los locales se alejan un punto más de los puestos de descenso, ahora mismo se encuentran siete por encima del Burton. El Preston se queda con 41 puntos en la décima posición, a tan solo dos puntos de la sexta posición.

Notthingham Forest-Aston Villa

El Aston Villa se impuso por 0-1 al Notthingham Forest en el partido que cerró la jornada 27, los villanos se adelantaron en el minuto 18 gracias a gol de Hogan. Tras tomar ventaja, los de Steve Bruce se echaron hacia atrás y no permitieron que los locales perforasen su puerta. Gracias a esta victoria los visitantes empatan a puntos con el Bristol City y mantienen la distancia con el Derby y el Cardiff. Aitor Karanka no pudo comenzar con buen pie su andadura en Notthingham, el equipo se mantiene en la zona media baja de la tabla con 32 puntos.