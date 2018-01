Liverpool vs Manchester City en vivo y en directo online en Premier League 2018 (1-0)

Google Plus

Liverpool : Karius; Gómez, Matip, Lovren, Robertson; Can, Wijnaldum; Oxlade-Chamberlain, Salah, Mané; Firmino.

30' Delph cayó lesionado y Danilo ingresará en su lugar. Primera sustitución del partido.

25' Los minutos pasan y es el Liverpool quien tiene el control del marcador, pero los de Guardiola comenzaron a afirmarse en el campo y recuperaron la posesión del balón.

20' El Manchester City no logra sentirse cómodo con el balón ante el incesante movimiento de los jugadores de Liverpool.

15' Domina ligeramente el Liverpool, que consiguió tomar la delantera y ahora busca el segundo tanto.

9' ¡Gooool del Liverpool! Oxlade-Chamberlain remata con el pie derecho desde fuera del área y vence a Ederson para marcar el primer gol.

5' Partido muy disputado en el mediocampo. Ninguno de los equipos ha logrado hacerse con el dominio del balón.

¡Comienza el partido!

Toda la información del encuentro con la previa del partido Liverpool vs Manchester City: reds y citizens cara a cara.

Andre Marriner será el árbitro de este partido Liverpool vs Manchester City en vivo, asistido por Scott Ledger y Richard West. Mike Dean será el cuarto árbitro.

Anfield Road es uno de los estadios más populares | Foto: Liverpool

El mítico Anfield Road será el escenario de este partido Liverpool vs Manchester City en vivo. Con capacidad para 54.074 espectadores, es uno de los estadios más famosos de Inglaterra y de toda Europa.

Pep Guardiola, en cambio, no podrá contar con Vincent Kompany pero cada vez está más cerca el regreso de Gabriel Jesús, quien está a solo dos o tres semanas de poder volver.

Jürgen Klopp podría decidir alinear por primera vez en Premier League a su nuevo fichaje, Virgil Van Dijk. El defensor ya debutó ante el Everton, por la FA Cup, donde marcó un gol. Daniel Sturridge regresó a los entrenamientos, pero Jordan Henderson y Alberto Moreno aún están en recuperación.

Por su parte, en Manchester se ilusionan con la llega de Alexis Sánchez. Tanto City como United están en una disputa por ver qué equipo se quedará con los servicios del delantero chileno, pero por ahora son los de José Mourinho los favoritos.

La ida de Philippe Coutinho será una baja muy sensible para el equipo de Klopp, que ya fichó a Van Dijk pero ahora tendrá que buscar en el mercado a un jugador capaz de suplir las características del ahora jugador de Barcelona.

Agüero salvó al City de la caída ante Bristol | Foto: Manchester City

Atentos en el partido Liverpool vs Manchester City en vivo a: Sergio Agüero. El ‘Kun’ no para de marcar y ya lleva 19 goles en 25 partidos disputados durante esta temporada. Ante Bristol City, fue el salvador de su equipo con su tanto en el minuto 92.

Salah es la gran figura del Liverpool | Foto: Premier League

Atentos en el partido Liverpool vs Manchester City en vivo a: Mohamed Salah. Sin Philippe Coutinho, el egipcio es quien tendrá que hacerse cargo de ser el referente del equipo. Con una temporada de ensueño, tiene los pergaminos necesarios como para poder vestirse de héroe cuando Liverpool lo necesite.

Guardiola quiere seguir siendo el entrenador del momento | Foto: Premier League

“Es otro examen ante un gran equipo, los enfrentamos en el mejor momento y con Van Dijk son incluso mejores”, reconoció el entrenador que quiere meterse en la historia de la Premier League.

Klopp quiere ser el que le ponga un freno a Guardiola | Foto: Premier League

El entrenador alemán hizo referencia al interrogante que gira alrededor de cómo se debe jugar contra el City: “Es interesante jugar contra el Manchester City. Juegan realmente bien y si no los respetas, tienes un problema. Pero si no tienes coraje en tu juego, también tendrás un problema, así que tienes que mostrarte”.

City humilló a Liverpool en el encuentro anterior | Foto: Premier League

Durante la primera ronda de esta temporada, el Manchester City aplastó al Liverpool con un contundente 5-0, en el Etihad Stadium. Sergio Agüero, Gabriel Jesús y Leroy Sané fueron los autores de los goles en aquella desastrosa jornada de la cual el Liverpool querrá tomar revancha.

177 partidos han jugado entre ellos estos dos equipos, con 86 triunfos para Liverpool y 45 para el Manchester City. 46 encuentros finalizaron en empate.

Manchester City no para de ganar | Foto: Premier League

En su último partido por la liga inglesa, Manchester City venció como local por 3-1 al Watford, en un entretenido encuentro que contó con los goles de Raheem Sterling, Christian Kabesele en propia meta y Sergio Agüero. Andre Gray descontó en los últimos minutos para la visita.

Líder indiscutido de la tabla de posiciones, los ‘Citizens’ avanzan a paso firme rumbo a la obtención de la Premier League. Pep Guardiola rompió el récord al ganar cuatro galardones consecutivos al mejor entrenador de la competencia y ahora quiere ir por una nueva liga europea, ya habiendo ganado en España y Alemania.

Los ‘Reds’ pudieron vencer por 2-1 al Burnley en la última jornada de la Premier League, gracias al gol tardío de Ragnar Klavan en el minuto 94. Sadio Mané abrió la cuenta para los de Jürgen Klopp, pero Johann Gudmundsson igualó a los 81 minutos.

Lejos de sus aspiraciones iniciales, los ‘Reds’ no logran convencer en la Premier League, donde su irregularidad los ha llevado a no estar entre las posiciones que más les gustaría. Con un Mohamed Salah completamente encendido y en la mejor temporada de su carrera, es una verdadera lástima que el Liverpool no pueda ser uno de los verdaderos protagonistas.

¡Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión del partido Liverpool vs Manchester City en vivo, perteneciente a la 23ª jornada de la Premier League. El encuentro tendrá lugar en el Estadio Anfield Road a partir de las 17 horas.