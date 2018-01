Sam Allardyce: ''No podemos perder como lo hemos hecho hoy''

Google Plus

Allardyce se mostró muy enfadado con la actuación de su equipo. Foto: Premier League.

El Everton cayó de manera estrepitosa en Wembley con cuatro a cero frente al Tottenham de Pochettino. Los de Liverpool se mostraron vulnerables en todo momento, y los goles de Son, Kane y Eriksen hicieron justicia en un choque dónde el color blanco del equipo local dominó de principio a fin.

''Estoy preocupado con la racha que estamos teniendo''

Ante los medios, el entrenador Sam Allardyce reconoció estar sorprendido con la actuación de los suyos pese a las buenas sensaciones en los entrenamientos durante esta semana: ''Estoy sorprendido de que hayamos actuado de esa forma. Creemos que el segundo gol estaba en fuera de juego, pero no podemos controlar si el árbitro lo da o no. Deberíamos haber defendido mejor para no permitirnos llegar a ese momento'', Allardyce se mostró crítico tanto con el arbitraje como con sus jugadores.

Después del segundo gol, el Everton se vino más abajo sin ninguna posibilidad de buscar el gol, y eso fue lo que más enfureció al técnico: ''Lo que sucedió después del segundo gol fue lo más impactante de todo. No esperaba ver eso y tal vez sea los rasgos recurrentes de lo que sucedía con el equipo antes de que yo llegara. Pensé que habíamos cortado eso y no puede volver a suceder. Puedes perder un partido de fútbol pero no perder como hemos hecho hoy''.

''La actuación del Liverpool fue unas de las razones por la que elegí el mismo sistema hoy y funcionó bien en la primera mitad, pero lo que sucedió en la segunda mitad una vez que entró el segundo gol fue una auténtica sorpresa'', el técnico inglés, que pensó que el sistema de juego funcionaba hoy, también ha reconocido su error.

Allardyce también resaltó que, a pesar de lo inferior que ha sido su equipo, tuvo algunas ocasiones para hacer algún gol: ''Me pregunto cómo hubiera sido el partido si hubiéramos marcado el primer gol que a Wayne le invalidaron, o cómo hubiera sido si el gol de Kane no hubiera subido al marcador porque creo que estaba en fuera de juego. Pero lo que no puedo excusar es nuestra reacción después de ir perdiendo 2-0''.

El míster se sintió preocupado por el estado de forma de algunos jugadores y de los partidos siguientes: ''Todavía estamos esperando que Yannick Bolasie y James McCarthy mejoren su ritmo de partido, por lo que probablemente estén jugando más de lo debido con las lesiones que sufrieron. Con suerte mejoraremos pronto, pero estoy preocupado con la racha que estamos teniendo y ante el West Brom será un partido importante el próximo sábado, ya que después de un comienzo maravilloso estamos otra vez en terreno peligroso''.

''Es nuestra responsabilidad obtener resultados para mantenernos alejados de la zona de descenso. Mostraremos a los jugadores todos los vídeos para ver qué hicieron mal para que no vuelva a suceder. Desafortunadamente hay mucho que mostrar, por lo que será difícil mostrar a cada jugador. Pero es necesario'', el técnico fue duro con sus jugadores después del partido. El próximo fin de semana tendrán una oportunidad más para sumar tres puntos en Goodison Park ante el West Brom, equipo que está en zona de descenso a ocho puntos del Everton.