Marco Silva: “Entiendo que el Southampton y su entrenador no estén contentos”

Google Plus

Marco Silva | Fotografía: Watford

El Watford consiguió igualar ante el Southampton un partido que se le había puesto muy cuesta arriba con el 0-2 de la primera mitad gracias a una decisión arbitral polémica. Marco Silva comprendió el cabreo de Pellegrino al considerar que él ha estado en su situación varias veces a lo largo de la temporada.

“Entiendo que el Southampton y su entrenador no estén contentos igual que no lo hemos estado nosotros en más de un partido cuando los fallos han estado en nuestra contra”, comentó el preparador portugués.

Doucoure anotó con la mano el tanto del empate | Fotografía: Premier League

La entrada de Deeney fue decisiva

En el descanso, Silva se dio cuenta de que algo no funcionaba. Para tratar de dar la vuelta a la situación, el técnico le dio entrada a Troy Deeney por Ben Watson y la cara de su equipo cambio.

"Les dije que es importante que reconozcamos a nuestro equipo en el campo" El capitán del Watford revolucionó a su equipo y fue decisivo en los dos goles del equipo y para Silva, su entrada al campo supuso un antes y un después en el partido: “Hubo dos partes claramente diferenciadas”, y añadió: “Tuvimos una gran ocasión en el primer tiempo de Andre [Gray] y después ellos anotaron el gol. Una clara falta de concentración, atención, mentalidad y actitud adecuadas de nuestro equipo”.

La falta de concentración en el primer tiempo fue lo que más le pesó a su equipo y Marco Silva recalcó que es algo que no pueden permitir si quieren sacar los partidos adelante: “Concedimos el gol en el último minuto del primer tiempo porque no tuvimos la mentalidad adecuada. Les dije que es importante que reconozcamos a nuestro equipo en el campo y en la primera parte no lo hicimos. Pero con la actitud correcta y el compromiso que necesitas en todo momento, controlamos la segunda parte”.

En el global el Watford mereció ganar

Para el ex del Hull City, en la segunda mitad fueron tan superiores a su rival que cree que merecieron ganar. “Marcamos dos goles pero tuvimos oportunidades claras para marcar más”, dijo Silva.

“Incluso tomando más riesgos, con dos delanteros y Doucure en el medio y Pereira también, solo crearon una ocasión en la segunda mitad. Fue un partido de dos mitades, no jugamos en la primera pero sí lo hicimos en la segunda”, concluyó.