Mourinho: "El Stoke saldrá fuerte aunque no tengan técnico"

Mourinho cree que será un partido complicado. Foto: Manchester United

Luego de volver de entrenar de Dubai con su equipo, José Mourinho regresó para afrontar el partido del lunes por la noche contra el Stoke City. El ex DT del Chelsea se refirió a la situación de los lesionados: “Valencia estará disponible. Martial aún está en duda y con Zlatan esperamos que de aquí a un mes pueda volver de la mejor forma”. Aparte de Valencia, el armenio, Henrikh Mkhitaryan será titular.

El portugués declaró sobre si habrá alguna salida más a préstamo: “Sí. Tuanzebe tendrá que salir. No tendrá oportunidades aquí”. Mitchell y Wilson son los otros dos que tuvieron que salir del equipo para buscar minutos.

También dio su opinión sobre su rival y cómo les afectará a ellos la salida de su DT: “Creo que saldrán fuertes como lo hacen en todos lo partidos. Sobre Mark, creo que es un entrenador con cualidades. Pero no creo que a los jugadores les afecte su salida. Entrenarán como siempre y no será un cambio dramático”. El técnico que se hará cargo de los Potters será Eddie Niedzwiecki.

Obviamente, no podían faltar los rumores sobre el fichaje de Alexis Sánchez al United donde Mourinho se mostró cauteloso sobre la situación: “No sé nada sobre el fichaje, solamente puedo decir lo que todos saben: es un gran jugador”. También mostró su desaprobación sobre la pregunta: “Creo yo que es una falta de ética hablar sobre jugadores de otros clubes. A mí no me gustaría que hablasen sobre los míos. Sánchez sigue siendo jugador del Arsenal.”

Tampoco podían faltar las preguntas sobre su enemistad con Antonio Conte, entrenador del Chelsea: “Cuando una persona insulta a otra puede esperar silencio o una respuesta. La primera vez que me insultó tuvo una respuesta de parte mía que lo hirió, me insultó por segunda vez pero yo no le responderé”, finalizó el polémico entrenador Red Devil.

El Manchester United, este lunes, intentará recortar puntos al Manchester City luego de su sorpresiva caída contra el Liverpool. Los Red Devils actualmente suman 47 puntos en la tabla, los mismos que el Chelsea y Liverpool, aunque con un partido menos.