Pep Guardiola: "El fútbol es impredecible, hoy hemos perdido ante un grandísimo equipo"

Pep felicita a Sterling. Foto: Getty Images

Llegó el día, el Manchester City fue desvirgado en el tema de las derrotas ligueras, y fue el Liverpool quien tuvo el honor de hacerlo. Los de Klopp vencieron al City por 4-3, y Guardiola salió a dar la cara ante los medios, muy tranquilo.

Sin problemas

El entrenador español salió calmado ante los medios y dejó claro que lo importante es seguir trabajando para volver a ganar. "Es nuestra primera derrota, y es necesaria para darnos cuenta de lo que hemos logrado hasta ahora. El fútbol es impredecible, hoy hemos perdido ante un grandísimo equipo" decía.

En cuanto a la solución a la derrota, Pep insistió en que no es tan mala, pero que tocará trabajar. "Preferiría haber ganado, perder nunca es bueno, pero todos pierden, ¿Por qué no podemos nosotros?" comentaba. Añadió que será importante "no perder de nuevo" y que "hay que centrarse en el siguiente, el Newcastle, que será muy importante". Además, dejó claro que seguirán luchando hasta el final para ganar la Premier.

Superados, pero luchando hasta el final

Pep Guardiola habló también del partido, mencionando el ambiente del estadio y los errores propios. "Lo hemos intentado, pero hemos cometido errores y pasa esto, tenemos que tratar de ser estables, y lo hemos perdido un poco" explicaba. Añadió que jugaron bien hasta el gol de Firmino, y que después perdieron el control.

En cuanto al estadio y el ambiente, Guardiola quedó sorprendido y reconoció que jugó un papel importante en la derrota de su equipo. "Nos han envuelto en el ambiente de Anfield" decía. Sin embargo, quiso alabar al rival para no poner excusas. "Siempre doy mérito al equipo rival" aclaraba.