Wenger: “Cuestiono más la calidad de lo que hemos propuesto que la actitud de los jugadores”

Arsène Wenger en sala de prensa | Fotografía: Arsenal FC

Siguen las malas noticias para el Arsenal y, lo peor, es que parecen no acabar. A la última derrota liguera ante el Bournemouth le puede seguir la marcha de uno de los jugadores más importantes en los últimos años, Alexis Sánchez. Lejos de apagar el fuego que está ocasionando la salida del chileno de la entidad gunner, Arsène Wenger lanzó mensajes del todo claros que apuntan hacia la marcha del extremo en las próximas 48 horas. Su no comparecencia en el partido ante los Cherries reabrió un debate que pasó a un segundo plano tras una nueva derrota que supone que el Arsenal no haya conseguido la victoria en lo que va de 2018.

Difícil saber cuánta incidencia está teniendo el caso Alexis en este pobre desempeño de los Gunners, pero lo que está claro es que, más en un equipo como el Arsenal, la ausencia de jugadores clave está echando por tierra una temporada que tampoco comenzó del todo bien. La baja en defensa de jugadores como Kolasinac o Monreal está evidenciando la falta de atributos de otros como Chambers o Holding. Precisamente, por la línea defensiva, perdió el conjunto del Emirates Stadium su último encuentro frente a los de Howe. Cuestionando la calidad de sus jugadores, Wenger lanzó un mensaje claro a su vestuario tras el encuentro: “No creo que sea falta de trabajo duro, porque venimos de un partido ante el Chelsea en el que hemos trabajado muy duro. El equipo estaba centrado y con actitud, pero en este nivel hay que combinar actitud y calidad y hoy cuestiono más la calidad de lo que hemos propuesto que la actitud de los jugadores”.

Centrado desde ya en lo que hay que cambiar para que el equipo vuelva a funcionar, Arsène Wenger insta a todos a “esforzarse más” mientras esperan la vuelta de jugadores con más experiencia: “Creo que tenemos que dar más, esforzarnos más y esperar a que vuelvan algunos jugadores experimentados. Tenemos errores muy ingenuos y es urgente fortalecer también la parcela ofensiva”. Fue sobre la línea ofensiva sobre lo que también incidió un técnico que se muestra descontento tanto con la labor en defensa como en ataque: “En lo creativo no hemos sido buenos. Estoy muy sorprendido con los errores que hemos cometido. Es inusual y difícil de explicar”.

"Se decidirá todo en las próximas 48 horas. Todo ha sido muy diferente para él y por eso decidí no convocarle"

Abordando ya el tema principal de la rueda de prensa, el francés admitió que Alexis Sánchez está a la espera de cerrar su futuro y que ese es el motivo principal por el que decidió no incluirlo en la lista de convocados: “Lo de Alexis está en espera. Puede irse o no, pero realmente no sé cómo está la situación ahora mismo. Es muy difícil para él porque no sabe muy bien lo que está pasando. Es un jugador que siempre ha estado comprometido con el equipo, pero podría haberse ido ayer, hoy o no moverse de aquí. Se decidirá todo en las próximas 48 horas. Todo ha sido muy diferente para él y por eso decidí no convocarle”. Finalmente, no descarta ninguna entrada si el de Tocopilla abandona el barco gunner: “Si Alexis se va tenemos que reemplazarlo. Cuando ves el peso que tiene en el equipo, tenemos que responder a su marcha, por supuesto”. Así pues, el futuro del Arsenal y el de Alexis Sánchez está enrarecido hasta unos límites insospechados meses atrás.