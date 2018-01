Stoke City nombra a Paul Lambert como nuevo entrenador

Stoke City ha anunciado la contratación de Paul Lambert como nuevo entrenador de la institución. El técnico de 46 años firmó un contrato de dos años y medio y se hará cargo del equipo luego del choque de los Potters ante Manchester United.

La llegada de Lambert al conjunto de Stoke-on-Trent se concreta una semana después de la salida de Mark Hughes, quien fue despedido luego de perder ante el Coventry City de League Two por la tercera ronda de FA Cup y de colocar al club en la zona de descenso.

Además, el anuncio del escoces pone fin a los rumores que vinculaban a Martin O'Neill y al técnico español Quique Sánchez Flores, a quien los medios ingleses colocaban como principal candidato, a pesar de estar trabajando en el Español. Stoke también tuvo en sus planes a Gary Rowett, pero el entrenador firmó un nuevo contrato con Derby County y puso fin a las especulaciones.

Stoke City are delighted to confirm the appointment of Paul Lambert as the Club’s new manager.https://t.co/HPLKDZE3Zh#SCFC pic.twitter.com/KyiQSrPmzA