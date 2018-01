Previa 'replays' 3ª ronda FA Cup: seguir o despedirse del sueño copero

El VAR dirá presente. Foto: TheFACup.

A pesar de que las cruces de la cuarta fase ya están establecidos, la tercera ronda de la FA Cup no ha llegado a su fin. Ahora es el momento cerrar las series que no pusieron fin y para ello llegan los tan famosos, y en algunos momentos discutidos, replays. Dentro de las ocho llaves no definidas se destacan los choques entre Chelsea - Norwich City en Stamford Bridge y Leicester City - Fleetwood Town en el King Power Stadium. Sin embargo, los restantes seis partidos traen enfrentamientos más que prometedores y con muchos equipos que no quieren dejar escapar su sueño copero.

Swansea - Wolverhampton

Miercoles 20:45hs

Uno de los platos fuertes tendrá lugar en el Liberty Stadium, donde Swansea recibirá a Wolverhampton. El encuentro de ida jugado en el Molineux Stadium terminó igualado en cero y fueron las expulsiones las que tomaron el protagonismo. Rubén Vinagre en los Wolves y Leroy Fer en los Swans fueron los que vieron la cartulina roja, sin embargo, el conjunto galés apeló la sanción sobre el holandés -la jugada no ameritaba la expulsión- y volante podrá ser de la partida.

El conjunto de Carlos Carvahal llega al choque tras un empate 1-1 contra Newcastle en St. James' Park y que no le permitió salir del fondo de la tabla en la Premier League. Por lado del equipo de Nuno Espirito Santo las cosas marchan mucho mejor, ya que están a punteros en el Championship con una ventaja de diez unidades sobre el segundo, Derby County. Sin embargo, arribará al Liberty luego de un 0-0 como visitante ante Barnsley.

El equipo que avance a la cuarta ronda deberá viajar al ABAX Stadium para enfrentar al Peterborough United de la League One, quien eliminó a Aston Villa con un sorprendente 3-1 en Villa Park.

West Ham - Shrewsbury Town

Martes 20:45hs

Otro equipo de Premier League que deberá afrontar el replay será West Ham, quien recibirá en el London Stadium al Shrewsbury Town. El primer partido entre ambos jugado en New Meadow finalizó con una igualdad en cero. Para sorpresa de muchos, el choque mostró a un equipo local sin miedos y que hizo sufrir más de lo esperado al conjunto londinense, que aprovechó para dar minutos a jugadores como Joe Hart y 'Chicharito' Hernández -este último no será de la partida para este encuentro-.

Los Hammers de David Moyes arriba al encuentro tras golear de manera contundente a Huddersfield Town por 4-1 en el John Smith's Stadium y alcanzar la duodécima posición en Premier League. Mientras que el conjunto de Paul Hurst marcha segundo en la League One y llega tras perder por 3-1 ante Blackburn Rovers, que marcha en tercer lugar.

El rival de la cuarta ronda todavía no está decidido, ya que Wigan y Bournemouth también deben decidir su pase a la siguiente fase. Lo que si es seguro es que en caso de avanzar, tanto West Ham como Shrewsbury jugarán de visitante.

Wigan - Bournemouth

Miércoles 20:45hs

Bournemouth será otro de los equipos de Premier League que buscará avanzar a la cuarta ronda, y para ello visitará el DW Stadium para enfrentar al Wigan Athletic. El choque de ida, jugado en el Vitality Stadium, terminó con un gran 2-2 en el que los Cherries remontaron una desventaja de dos tantos con un tanto de Steve Cook en el minuto 92 de juego.

El equipo de Eddie Howe marcha decimotercero en Premier League y llega al replay tras una importante victoria como local por 2-1 ante Arsenal. Los Latics de Paul Cook es el puntero de la League One y afrontará el partido luego de igualar 0-0 como local ante Peterborough United.

Quien avance a la próxima ronda esperará por el ganador del choque entre West Ham y Shrewsbury Town, pero a sabiendas de que jugarán en condición de local sea cual fuese el rival.

Mansfield Town - Cardiff City

Martes 20:45hs

El Cardiff City Stadium fue testigo de una igualdad en cero en el encuentro de ida entre Mansfield y Cardiff City, y ahora será Field Mill que decidirá quien avanzará a la cuarta ronda de la FA Cup.

El conjunto de Neil Warnock sueña con un retorno a la Premier, ya que marcha en tercera posición en el Championship, en donde en la jornada de fin de semana se aprovechó del colista Sunderland y lo goleo como local por 4-0. Mientras que el equipo de Steve Evans marcha séptimo en la League Two y afrontará el choque tras igualar sin goles como visitante ante Cambridge.

Los interesante de este encuentro entre los Stags y los Bluebirds es que de aquí saldrá el rival que recibirá al Manchester City de Pep Guardiola en la cuarta ronda.

Sheffield Wednesday - Carlisle United

Martes 20:45hs

Otro de los partidos del día martes se disputará en Hillsborough, donde el local Sheffield Wednesday recibirá Carlisle United, luego de que el choque jugado en Brunton Park terminara igualado sin goles.

Los Owls de Lee Bullen llegan tras igualar como visitante 0-0 ante su eterno rival Sheffield United en el derbi de Steel City por la jornada 27 del Championship, donde marchan en al decimoséptima ubicación. Mientras que los Cumbrians de Keith Curle se encuentran en la decimotercera posición en la League Two y arriba tras imponerse como local por 1-0 ante Crewe Alexandra.

El rival de la cuarta ronda todavía no se sabrá hasta el día miércoles, ya que Reading y Stevenage también deben decidir su pase a la siguiente fase. Lo que si es seguro es que en caso de avanzar, tanto Sheffield Wednesday como Carlisle United jugarán como locales.

Reading - Stevenage

Miércoles 21:00hs

Los replays de la tercera ronda se cerrarán en el Madejski Stadium, escenario donde Reading recibirá la visita de Stevenage, luego de que el encuentro disputado en el Lamex Stadium terminaran igualando en cero.

El conjunto de Jaap Stam se encuentra en la decimoctava ubicación en el Championship y enfrentará el choque luego de igualar sin goles ante Hull City en el KCOM Stadium. Por el otros lado, los dirigidos por Darren Sarll llegan tras empatar 1-1 como visitante ante el Morecambe por la League Two, donde se sitúan en la decimoquinta posición.

El rival de los Royals o el Boro saldrá del encuentro entre Sheffield Wednesday y Carlisle United, conjuntos que harán de local en la cuarta ronda de la FA Cup.