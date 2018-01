Claude Puel: ''El Fleetwood tiene mucho potencial y sabemos que es muy difícil''

El técnico francés espera que su equipo gane en el replay. Foto: Leicester.

El técnico del Leicester habló sobre la actualidad que rodea el club y sobre todo, del rival que se enfrentará en el replay de la tercera ronda de la FA Cup, el Fleetwood, un rival de la tercera división inglesa que les di mucha guerra en Highbury y pretende hacerlo en un equipo de Premier League para poder seguir haciendo historia y soñar para pasar la eliminatoria.

Para ello, Puel habló sobre el Fleetwood: ''Creo que conocemos mejor a nuestro rival después de jugar contra ellos en el primer partido. Debemos elevar nuestro nivel para poder entrar en la cuarta ronda de la FA Cup, que es lo que deseamos. Ellos son un buen equipo con un buen potencial, son poderosos y muy fuertes. Ahora tenemos la oportunidad de jugar en casa y es importante jugar bien''.

''Mahrez es muy importante para nosotros y todo es especulación''

''No queremos sorpresas. Sabemos de la dificultad que es jugar en un campo pequeño y no en uno de Premier League. Es importante jugar estos partidos y dar lo mejor de nosotros. Es una buena experiencia para el futuro de nuestros jóvenes jugadores. No será fácil, otros equipos también tuvieron dificultades con equipos de menor categoría y ahora nos toca a nosotros corregirlo'', Puel, que reconoce que rotará con los jugadores menos habituales, advierte de la peligrosidad de un Fleetwood que irá a por todas.

El míster dio un repaso sobre el percance de las lesiones que algunos de sus jugadores: ''Danny Simpson regresó para el calentamiento del entrenamiento de esta mañana. Volverá a los entrenamientos el miércoles o el jueves y es una buena noticia''. Por otro lado, Morgan ''está trabajando duro en el gimnasio. No sabemos de momento, pero es un progreso. El tiempo dirá''.

Puel también afirmó que Matty James sufrió un golpe contra el Chelsea, pero ''no es serio'', mientras que el nuevo fichaje Diabaté no ha sido convocado para este partido. Sobre Robert Huth, que jugó el último partido los 90 minutos con el equipo sub-23, dijo que ''se verá si está en buena forma física o no''. El míster no quiere dar pistas sobre el once inicial que pondrá en el partido.

También fue preguntado por el rumor de la marcha de Mahrez: ''Hay mucho ruido en esta especulación. Estamos en el mercado invernal y es normal que los mejores jugadores estén relacionados con esto, pero no tengo miedo porque hay muy buena actitud por parte de todos. Tengo confianza en Riyed, hablamos mucho con él, es muy maduro. Él tiene una gran influencia en el vestuario, es muy valioso en el equipo, vemos que está disfrutando de su fútbol y está contento con sus compañeros. Es importante para nosotros mantener a los mejores jugadores''.

Por último, Puel no paró de elogiar al jugador: ''La gran ambición para él es continuar en este arduo trabajo, para mostrar su juego de consistencia hasta el final de la temporada. Ha regresado a un buen nivel: da asistencias, goles, y es importante que continúe este trabajo y muestre a la gente el jugador que es, sin la pelota y con ella. Él sigue progresando y es una buena cosa que continúe toda la temporada con nosotros''.