Emre Can no le cierra las puertas al Liverpool a pesar del interés de la Juventus

Emre Can. Foto: Liverpool.

El futuro de Emre Can es incierto, debido a que su contrato con Liverpool culmina a final de esta temporada. Sin embargo, y a pesar de la creencia de la Juventus buscará hacerse con el jugador una vez que este quede libre, el alemán afirmó que no descarta firmar un nuevo contrato con la institución de Anfield.

Liverpool ha realizado varios intentos para extender la estadía de Can, quien lleva cuatro temporadas vistiendo de Red y que ha sido vinculado repetidamente con la Juventus, club que confía en que el jugador se mudará a Turín en un acuerdo de cinco años.

"No he firmado nada con nadie, estoy hablando con Liverpool"

Pero el volante alemán, quien según los medios ingleses podría firmar un acuerdo previo con los italianos este mes, sostuvo que su futuro está indeciso y que las negociaciones están en curso, incluyendo al propio Liverpool.

"Mi agente está cuidando todo pero estoy aquí hasta el verano. No he firmado nada con nadie. Estoy hablando con todos. Por supuesto que estoy hablando con Liverpool. Todavía tengo un contrato aquí. Es un club increíble. ¿Qué puedo decir? Mi agente hace el resto. Solo me concentro en mi actuación y en el fútbol. Daré todo por este equipo", señaló Can.

Emre Can podría continuar en Anfield | Foto: Premier League.

Can tuvo una increíble actuación en la estupenda victoria de Liverpool por 4-3 sobre Manchester City, que significó el fin del invicto por Premier League del conjunto de Pep Guardiola. El centrocampista alemán se mostró muy contento y señaló que fue una de los mejores actuaciones desde que Jürgen Klopp es el entrenador.

"Fue increíble. Siempre estuvimos en pie, todos presionando y todos hicieron un trabajo brillante. Hemos jugado muchos partidos que son muy buenos, pero este fue uno de los mejores que hemos hecho, seguro", expresó Can.