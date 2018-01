Thibaut Courtois critica a los aficionados que abuchean

Thibaut Courtois pide a los aficionados que apoyen al equipo | Foto: Chelsea

Pese a ser los últimos campeones de la Premier League, los resultados no han acompañado al Chelsea durante esta temporada, algo que los fanáticos le hacen sentir cada vez más a los jugadores. En esta ocasión fue ante Leicester City, donde el público de Stamford Bridge ventiló su frustración para con los futbolistas, algo que irritó de sobremanera a Thibaut Courtois, una de las figuras del equipo de Londres.

Con una nueva igualdad por 0-0, tras el mismo resultado obtenido en la FA Cup ante Arsenal, los aficionados mostraron su descontento, haciéndolo sentir con un fuerte abucheo dirigido hacia los jugadores, los cuales no reaccionaron bien. Courtois, guardameta emblema ya del equipo en los últimos años, declaró a Chelsea TV: “Sé que no hemos tenido un buen partido como equipo, fue nuestro tercer empate consecutivo sin goles, pero necesitamos que los fanáticos en Stamford Bridge brinden soporte al equipo y no que, si un jugador da un mal pase o realiza un mal remate, abuchearlo o silbarlo. No creo que estemos teniendo una mala temporada como para merecer eso”.

Uno de los grandes apuntados por los simpatizantes es el delantero español, Álvaro Morata, quien llegó esperando ser uno de los goleadores de la temporada, pero ya suma cinco partidos seguidos sin convertir. También el descontento está dirigido hacia el estilo de juego que propone el entrenador, el cual no es del gusto de los aficionados, pero Courtois pidió que mantengan la fe: “Es importante que los fanáticos sepan que queremos jugar desde atrás, no tienen que estar nerviosos, si comienzan a gritarnos eso realmente no ayuda, y contra Leicester hubo mucho de eso”.

“Cuando jugamos desde atrás es importante para nosotros que ellos sepan que queremos hacer eso. Hay un riesgo y lo sabemos, pero es nuestro juego”, remarcó el guardameta que defenderá, seguramente, la valla de Bélgica en el próximo Mundial de Rusia 2018, además de haber sido relacionado con el Real Madrid en los últimos rumores del mercado de fichajes.