Rosler: "Fue un partido muy interesante en términos de ocasiones y goles"

Google Plus

Uwe Rosler comapreció ante los medios tras la derorta de su equipo contra el Leicester City | Foto: Fleetwood Town

A pesar de haber forzado jugar el replay de la FA Cup, el Fleetwood Town se ha quedado a las puertas de pasar a la siguiente ronda del torneo del KO inglés. El conjunto entrenado por Uwe Rosler cayó derrotado frente al Leicester City por dos goles a cero, en un encuentro en el que Kelechi Iheanacho fue el autor de los dos goles del conjunto de los Foxes.

Uwe Rosler compareció ante los medios de comunicación tras la derrota de su equipo en el estadio del Leicester City. El técnico del Fleetwood Town se mostró satisfecho con el modo en el que su equipo disputó la primera mitad: “Fue un partido muy interesante en términos de ocasiones y de goles. Estoy muy contento de la manera en la que jugamos la primera mitad. Los mantuvimos alejados, tuvimos dos o tres buenas oportunidades pero no las supimos finalizar y tras el primer gol estuvimos bajo presión”, afirmó Rosler ante los medios.

En la segunda parte en cambio, el entrenador del Fleetwood Town sostiene que “se vio la diferencia entre un equipo de la Premier League” y otro que no lo es. Respecto a las decisiones arbitrales, sostiene que “en el verdadero fútbol existen errores” y afirma que, aunque no puede “entender algunas decisiones” que tomó el colegiado en el encuentro, “el partido no se perdió por esa situación”.

A pesar de la derrota, Rosler valoró la eliminatoria como “una experiencia fantástica para el equipo y los jugadores” y se mostró satisfecho con la actuación de estos a lo largo de la eliminatoria: “Los jugadores deberían estar contentos. Lo hicieron bien en estos dos partidos, invirtieron bastante esfuerzo, y ahora tenemos que centrarnos en el partido de este fin de semana contra el Blackburn Rovers. Tenemos que estar listos para ello”, concluyó el entrenador del Fleetwood.