David Moyes: "Nadie nos ha llamado para fichar a Andy Carroll"; FUENTE: WestHam.com

El West Ham logró clasificarse para los 1/16 de FA Cup en una eliminatoria más difícil de lo esperada. David Moyes no puso a sus mejores estrellas de inicio frente al Shrewsbury hasta que el miedo al verse eliminado por un club de tercera categoría pasó por su cabeza. Arnautovic, Noble y Zabaleta saltaron al césped del Olympic Stadium para resolver la eliminatoria en la segunda mitad aunque no fue hasta el minuto 112 cuando el canterano Burke decantó la balanza. Moyes reconoció tras el partido sentirse aliviado: “No queríamos cortar la buena racha de la liga. Para nosotros es realmente un alivio y un premio estar en la próximo ronda”.

Tras las cuestiones sobre el partido, las preguntas de la prensa giraron en torno al posible interés del Chelsea en firmar al tanque ingles Andy Carroll. Las especulaciones crecieron al ver que tanto Carroll como Chicharito quedaban fuera de la convocatoria, y así lo explicaba Moyes: “Andy tiene una lesión en el tobillo y le pusieron una inyección hace unos diez días. Esperamos que eso se resuelva rápidamente y vuelva a entrenar en breve como Chicharito, que está enfermo por gripe”.

Sobre el posible interés del Chelsea, el mánager Hammer afirma no saber nada del asunto: “No se han puesto en contacto conmigo. Si se han puesto en contacto con alguien más, no lo sé. Por el momento, Andy Carroll es uno de mis delanteros y no quiero perder jugadores." Recientemente en el partido como locales frente al West Brom, Andy Carroll fue decisivo marcando los dos tantos que le dieron la victoria en un momento crítico de la temporada. Las informaciones apuntan que si finalmente Michy Batshuayi sale del Chelsea, el fichaje de Carroll se hará de inmediato. Las cantidades que se barajan llegan a los 30 millones de libras.