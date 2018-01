Resumen 'replays' 3ª ronda FA Cup: todo listo para los dieciseisavos de final

Todos los focos de los replays de la FA Cup estuvieron puestos en los partidos de Leicester City ante Fleetwood Town en el King Power Stadium y Chelsea contra Norwich City en Stamford Bridge. Sin embargo, ni el sufrido triunfo del los Blues desde el punto penalti ante los Canaries, ni el triunfo de los Foxes en el que el VAR ayudó a decidir de manera correcta un tanto lícito -no corrió la misma suerte en Chelsea-Norwich-, pudieron hacer olvidar de manera completa a los demás partidos.

El Liberty Stadium fue testigo del choque entre Swansea, el colista de la Premier League, ante el Wolverhampton, el líder del Championship; y fueron los Swans los que avanzaron a la siguiente fase. Jordan Ayew abrió el marcador cuando el reloj había pasado los diez minutos de juego y Diogo Jota, ya en el complemento, igualó el marcador. Sin embargo, la igualdad no duró demasiado y Wilfried Bony se encargó de sacar el boleto a la cuarta ronda.

Tras la victoria ante los Wolves de Nuno Espirito Santo, el conjunto de Carlos Carvalhal deberá viajar al ABAX Stadium para enfrentar al Peterborough United de la League One, quien eliminó a Aston Villa con un sorprendente 3-1 en Villa Park.

Swansea 2-1 Wolverhampton

Goles: 1-0, Ayew (11'). 1-1, Jota (66'). 2-1, Bony (68').

