Conte, contra el arbitraje y el VAR: "Si queremos usar este sistema, no puedo aceptar errores"

El sistema VAR fue el gran tema de conversación durante la conferencia de presa luego de la victoria de Chelsea por la vía de los penaltis sobre Norwich en el replay de la FA Cup, y Antonio Conte no dudó en dar su opinión sobre el uso durante el partido.

El técnico de los Blues señaló que ha visto cómo es su uso en Italia, pero reconoció que los problemas deben resolverse rápidamente en Inglaterra para que el sistema pueda ser un éxito en este país.

"Tenemos que mejorar si queremos usar este nuevo sistema. Hubo una situación muy clara con Willian al comienzo del tiempo extra. Lo volví a ver y esta es un penalti muy claro", aseguró Conte.

"El árbitro tomó la decisión rápidamente de amonestar a Willian. Significa que no tienes dudas. En cambio, si quieres mejorar este nuevo sistema, debes esperar para consultar con la persona que está mirando el juego. Entonces, si esta persona está 100% segura y dice que es simulación, vaya y amoneste a Willian", añadió el técnico.

"En Italia, antes de usar este nuevo sistema, lo intentaron y lo probaron. Cuando introduce un nuevo sistema, necesita un poco de tiempo antes de encontrar la mejor forma de usarlo. No está bien si el árbitro no va a ver una situación dudosa, porque la decisión final es para el árbitro en el campo", agregó el italiano.

Hazard convirtió el ultimo penalti y Caballero tapó el primer disparo | Foto: Chelsea.

"Esta es mi opinión para ayudar al nuevo sistema. En Italia hemos estado utilizando este sistema durante seis meses y creo que puede reducir muchos de los errores de los árbitros. Pero si queremos usar un sistema nuevo, no puedo aceptar un gran error. Espero que no haya sido un árbitro porque si no ves esto cuando estás mirando televisión, quizás sea imposible ver este tipo de situaciones cuando estés en el campo", cargó duramente el italiano.

Por otra parte, Conte se mostró decepcionado con la forma en que llegó la segunda tarjeta amarilla de Álvaro Morata, quien junto a Pedro fueron expulsados ​​durante el tiempo extra y se perderán el choque del día sábado ante Brighton.

"Si hay simulación, es correcto dar una tarjeta amarilla. No quiero una ventaja, especialmente si sabes que esta este sistema [el VAR]. Si alguien da un golpe o un codazo, también debes prestar mucha atención. No estoy contento con la segunda tarjeta amarilla para Morata. La primera fue por una situación dudosa, pero no lo volví a ver. La segunda tarjeta fue por disentir con el árbitro. Debes prestar mucha atención en estos momentos del juego, mantener la calma y tomar la mejor decisión", aseguró el entrenador Blue.