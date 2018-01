El trueque Alexis-Mkhitaryan está al caer

Google Plus

Fotos: Getty Images - PA.

Cuando todo hacía indicar que Alexis Sánchez se dirigía hacia el Etihad Stadium para reencontrarse con Pep Guardiola, el diablo metió la cola y, ahora, el atacante chileno se vestirá de Red Devil bajos las órdenes de José Mourinho, quien usará a Henrikh Mkhitaryan para hacerse con el jugador de Arsenal.

Fue Arsene Wenger quien, en conferencia de prensa, habló de la transferencia de Sánchez a Old Trafford, asegurando que no estaba garantizada, pero que "es probable que suceda", y que sea de manera rápida, posiblemente en las próximas 24 a 48 horas. Además, el técnico Gunner habló con franqueza sobre Mkhitaryan, diciendo que tenía entendido que el centrocampista atacante se estaría moviendo en la dirección opuesta. Añadió que Arsenal no tenía problemas para cumplir con las demandas salariales de Mkhitaryan.

"He trabajado en transferencias durante 30 años, por lo que es probable que suceda. Pero en cualquier momento las cosas pueden romperse. Así es el mercado de transferencias. Mientras no se haya terminado, debes aceptar que tampoco puede suceder. En las próximas 24 a 48 horas se verá si sucederá o no", señaló Wenger.

"Tengo entendido, sí", dijo Wenger cuando se le preguntó por si Mkhitaryan vendría como parte de la transferencia de Sánchez. "Si es una posibilidad, es porque me gusta el jugador. Jugamos muchas veces contra él cuando estaba en Dortmund. Él ciertamente apreció la calidad de nuestro juego y la forma en que jugamos al fútbol", aseguró.

"Los salarios no serían un problema. Mira, este sería un intercambio de jugadores y creo que uno reemplazará al otro. ¿Seguimos en el mercado de transferencias después de eso? Sí.", agregó el técnico francés.

Wenger no vendió a Sánchez en agosto pasado a Manchester City, después de aceptar una oferta de £ 60 millones, porque no pudo firmar un reemplazo y ahora, ya con el contrato del chileno a punto de acabar, Mkhitaryan sería quien ayudaría suavizar el trato entre Arsenal y Manchester United.