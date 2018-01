Paul Cook: "Siempre es bueno ganar estos partidos"

Google Plus

Wigan venció 3-0 al Bournemouth y Paul Cook se mostró muy satisfecho | Foto: Wigan

El Wigan realizó un gran partido ante el Bournemouth, por la tercera fase de la FA Cup, consiguiendo una impecable victoria por 3-0. Pese a que se encuentra en el Championship y enfrentó a un equipo de Premier League, lo cierto es que los jugadores del Wigan hicieron un gran esfuerzo para vencer a sus rivales y quedarse con el triunfo.

“Es difícil cuando juegas frente a equipos como el Bournemouth porque tienen mucha calidad. Son una amenaza constante con la forma en la que pasan y mueven el balón, y es mentalmente duro para los jugadores estar enfocados los 90 minutos, así que estoy muy contento de que nuestros muchachos lo hayan conseguido”, reconoció Cook. “Siempre es bueno cuando ganas un partido así. Fue fantástico para algunos jugadores que no han jugado recientemente para tener minutos, así que los créditos van para ellos”.

Cook admitió que “contra el AFC Fylde no estuvimos decepcionados cuando estábamos 2-1 abajo porque siempre creímos que ganaríamos el partido, y luego súbitamente después de eso estaremos jugando contra West Ham en casa y en la cuarta ronda, lo cual es un fantástico enfrentamiento para nuestro club, pero miraremos hacia adelante hacia ese partido cuando se acerque, pero ahora lo más importante para nosotros es la liga porque ese es nuestro pan y mantequilla”.

Hablando sobre jugadores que no son habituales titulares, Cook elogió específicamente el desempeño de Noel Hunt: “Creo que Noel Hunt estuvo absolutamente magnífico cuando ingresó y pienso que nuestros fanáticos aún no han visto lo mejor de él porque no tuvo suficientes minutos, pero esta noche estuvo excelente”.

Por último, Paul Cook hizo referencia a cómo afrontará los próximos compromisos del Wigan: “Será un partido muy difícil para nosotros ante Plymouth, pero luego tendremos una semana libre así que eso será importante para los muchachos, entrenar duro con la mente en el West Ham y confiar en tener una ruidosa afición para ese partido”.