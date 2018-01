Mkhitaryan es el relevo de Alexis

Mkhitaryan con la camiseta del Arsenal | Fotografía: Arsenal

Habrá que ver quién sale más beneficiado de una de las transferencias que, sin lugar a dudas, va a marcar este mercado invernal. La salida de Alexis Sánchez era algo anunciado desde el pasado verano, cuando apenas la firma fue lo que faltó para que el de Tocopilla se vistiera la camiseta del Manchester City. Precisamente, el conjunto de Guardiola ha estado cerca de hacerse con sus servicios en este primer mes de 2018, pero ha sido su rival ciudadano, el Manchester United, el que finalmente se ha llevado al ex del FC Barcelona. La entrada en la operación de los Red Devils apartó a unos Citizens que consideraban desproporcionada la puja por un futbolista que no veía con malos ojos ninguna de las dos entidades.

Mkhitaryan ha abaratado el traspaso de Alexis Sánchez

Finalmente, los de Mourinho han pagado al Arsenal en torno a 35 millones de euros y han incluido en la operación al armenio Henrikh Mkhitaryan para abaratar el traspaso. Así pues, el Arsenal pierde gol, pero sobre todo, liderazgo dentro del terreno de juego y recupera, eso sí, un jugador mucho más asociativo para su juego de toque. Llegado del Borussia Dortmund hace dos temporadas, el centrocampista nunca ha terminado de convencer a José Mourinho, que le ha dado una de cal y otra de arena en su etapa con los Red Devils. Pareciendo, incluso, titular indiscutible en sus primeros partidos y al inicio de la presente temporada, ha ido perdiendo fuerza a base de unas actuaciones sobre el terreno de juego no del todo buenas. En total, Mkhitaryan ha disputado 63 partidos con los de Old Trafford, en los que ha anotado trece tantos y ha repartido once asistencias.

Con la camiseta de los Gunners puede reencontrarse con otro compañero de su etapa en Alemania. Pierre-Emerick Aubameyang es el deseado para sustituir a otra de las salidas de este mercado invernal, Theo Walcott. El delantero del Borussia Dortmund, pretendido por otros grandes de Europa como el Real Madrid, parece ser el elegido para dotar de más gol el proyecto de un Arsène Wenger cada vez más discutido, ya no solo por sus planteamientos, sino por los resultados de un equipo que habrá que ver cómo finaliza la temporada. A cambiar la mala racha por la que pasan los del Emirates Stadium pueden ayudar estos dos hombres que coincidieron en el Signal Iduna Park y que ahora pueden hacer disfrutar a los aficionados del norte de Londres.